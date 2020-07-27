Комбайн RSM 161: качество, удобство и надежность

Один из самых производительных двухбарабанных зерноуборочных комбайнов среди своего типа и класса агромашин — комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш. Достигается это за счет системы очистки OptiFlow и системы обмолота TETRA Processor. Рассказываем, какими преимуществами обладает данный комбайн.

Качественное очищение

Первый серийный RSM 161 появился на рынке сельхозтехники в 2015 году и уже стал одним из самых популярных комбайнов последних лет. В хозяйствах его ценят за высокие показатели, которые характеризуют выработку агромашин.

RSM 161 способен работать в сложнейших условиях: он эффективно ходит по неровному рельефу, прекрасно демонстрирует свое действие на пересушенных и переувлажненных фонах. А также ему не страшны трудновымолачиваемые культуры. Комбайн предназначается для уборки всех классических видов зерна: колосовых, крупяных, масличных, бобовых и пропашных. Агромашина выдает до сорока тонн за час, а по итогам всего сезона способна обработать до двух тысяч гектар.

На производительность и эффективность комбайна влияет подача срезанной массы и качество среза. Зерновая жатка гарантирует повышение производительности за счет снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы. Ее применение в совокупности с оригинальным режущим аппаратом сокращает потери зерна из-за осыпания и гарантирует уверенную равномерную подачу вне зависимости от условий работы.

После сжатая масса попадает в наклонную камеру, которая в свою очередь разравнивает хлебную массу и разгоняет ее перед входом в молотилку до скорости 8,5 м/с, тем самым облегчая работу.

Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш. ООО ТК «Европа»

Еще одна особенность комбайна RSM 161 — это система обмолота TETRA Processor, которая включает в себя молотильный барабан, барабан-сепаратор, битер-транспортер и отбойный битер. Оператор может тонко выставлять настройки в соответствии с убираемой культурой с помощью функции изменения молотильного зазора по всей длине.

Оптимизации очистки при работе на склонах способствует система OptiFlow. Мощный воздушный поток, большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной доске значительно улучшают процесс. На верхнем решете использована технология «волнового» решета — гребенки имеют разные размеры. Это обеспечивает более равномерное распределение воздушного потока и предотвращает застревание высокоостистых колосьев. Настройка решет производится незамедлительно оператором из кабины.

Итогом всего являются отзывы владельцев комбайна, которые отмечают очень высокое качество бункерного зерна, потому что оно никогда не нуждается в доочистке.

Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш. ООО ТК «Европа»

Александр Кутилин,

директор ООО «Гея»: — При покупке RSM 161 через официального дилера Ростсельмаш в Барнауле «ТК Европа» у нас были определенные ожидания, и они оправдались. Мы отработали с данным комбайном прошлый сезон. У него есть ряд преимуществ: высокая производительность, исключительное качество зерна в бункере, а также работа с влажным зерном. Благодаря RSM 161 можно понести минимальное количество потерь, а это самое главное. Сами комбайнеры отмечают удобство салона, обслуживания и автоматизации. К тому же у агромашины есть все необходимые условия для комфортной работы.

Удобство превыше всего

В кабине комбайна созданы все необходимые условия для комфорта человека. Она оснащена бортовой информационной системой Adviser III, которая фиксирует рабочие процессы и выводит информацию на сенсорный монитор. Если возникнет какая-либо нештатная ситуация, компьютер сразу же предупредит о ней. Помимо этого визуальная информация продублируется с помощью звукового оповещения.

В самом салоне также есть ряд преимуществ, начиная от удобного кресла и панели управления до климат-контроля и холодильной камеры.

Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш. ООО ТК «Европа»

Скромный аппетит , высокая проходимость

Двигатели Cummins QSL, которые установлены на комбайне и имеют объем 8.9 л, соответствуют всем необходимым стандартам. 360 л. с. в версии Stage IIIa или 355 л. с. в версии Stage IV. Также у огромного комбайна довольно скромный аппетит. Владельцы отмечают его экономичность, а объемный топливный бак позволяет уменьшить количество заправок.

Комбайн RSM 161 можно заказать с полным приводом и разными вариантами колес. В базовую комплектацию также входят половоразбрасыватель, воздушный компрессор с ресивером и система дистанционного мониторинга.

В дополнение можно заказать автоматическую систему смазки, датчики влажности зерна, систему автовождения, картографирования и видеоконтроля за выгрузкой. А для уборки подсолнечника, кукурузы, сои и рапса доступно приобретение специализированных адаптеров.

Проще говоря, список комплектующих комбайна формируется в зависимости от потребностей покупателя, благодаря чему он получает максимально высокий урожай в определенной климатический зоне.