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Комбайн RSM 161: качество, удобство и надежность

Один из самых производительных двухбарабанных зерноуборочных комбайнов среди своего типа и класса агромашин — комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш. Достигается это за счет системы очистки OptiFlow и системы обмолота TETRA Processor. Рассказываем, какими преимуществами обладает данный комбайн.

Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
ООО ТК «Европа»

Качественное очищение

Первый серийный RSM 161 появился на рынке сельхозтехники в 2015 году и уже стал одним из самых популярных комбайнов последних лет. В хозяйствах его ценят за высокие показатели, которые характеризуют выработку агромашин.

RSM 161 способен работать в сложнейших условиях: он эффективно ходит по неровному рельефу, прекрасно демонстрирует свое действие на пересушенных и переувлажненных фонах. А также ему не страшны трудновымолачиваемые культуры. Комбайн предназначается для уборки всех классических видов зерна: колосовых, крупяных, масличных, бобовых и пропашных. Агромашина выдает до сорока тонн за час, а по итогам всего сезона способна обработать до двух тысяч гектар.

На производительность и эффективность комбайна влияет подача срезанной массы и качество среза. Зерновая жатка гарантирует повышение производительности за счет снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы. Ее применение в совокупности с оригинальным режущим аппаратом сокращает потери зерна из-за осыпания и гарантирует уверенную равномерную подачу вне зависимости от условий работы.

После сжатая масса попадает в наклонную камеру, которая в свою очередь разравнивает хлебную массу и разгоняет ее перед входом в молотилку до скорости 8,5 м/с, тем самым облегчая работу.

Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
ООО ТК «Европа»

Еще одна особенность комбайна RSM 161 — это система обмолота TETRA Processor, которая включает в себя молотильный барабан, барабан-сепаратор, битер-транспортер и отбойный битер. Оператор может тонко выставлять настройки в соответствии с убираемой культурой с помощью функции изменения молотильного зазора по всей длине.

Оптимизации очистки при работе на склонах способствует система OptiFlow. Мощный воздушный поток, большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной доске значительно улучшают процесс. На верхнем решете использована технология «волнового» решета — гребенки имеют разные размеры. Это обеспечивает более равномерное распределение воздушного потока и предотвращает застревание высокоостистых колосьев. Настройка решет производится незамедлительно оператором из кабины.

Итогом всего являются отзывы владельцев комбайна, которые отмечают очень высокое качество бункерного зерна, потому что оно никогда не нуждается в доочистке.

Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
ООО ТК «Европа»

Александр Кутилин,
директор ООО «Гея»:

— При покупке RSM 161 через официального дилера Ростсельмаш в Барнауле «ТК Европа» у нас были определенные ожидания, и они оправдались.

Мы отработали с данным комбайном прошлый сезон. У него есть ряд преимуществ: высокая производительность, исключительное качество зерна в бункере, а также работа с влажным зерном. Благодаря RSM 161 можно понести минимальное количество потерь, а это самое главное.

Сами комбайнеры отмечают удобство салона, обслуживания и автоматизации. К тому же у агромашины есть все необходимые условия для комфортной работы.

Удобство превыше всего

В кабине комбайна созданы все необходимые условия для комфорта человека. Она оснащена бортовой информационной системой Adviser III, которая фиксирует рабочие процессы и выводит информацию на сенсорный монитор. Если возникнет какая-либо нештатная ситуация, компьютер сразу же предупредит о ней. Помимо этого визуальная информация продублируется с помощью звукового оповещения.

В самом салоне также есть ряд преимуществ, начиная от удобного кресла и панели управления до климат-контроля и холодильной камеры.

Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
Комбайн RSM 161 производства Ростсельмаш.
ООО ТК «Европа»

Скромный аппетит, высокая проходимость

Двигатели Cummins QSL, которые установлены на комбайне и имеют объем 8.9 л, соответствуют всем необходимым стандартам. 360 л. с. в версии Stage IIIa или 355 л. с. в версии Stage IV. Также у огромного комбайна довольно скромный аппетит. Владельцы отмечают его экономичность, а объемный топливный бак позволяет уменьшить количество заправок.

Комбайн RSM 161 можно заказать с полным приводом и разными вариантами колес. В базовую комплектацию также входят половоразбрасыватель, воздушный компрессор с ресивером и система дистанционного мониторинга.

В дополнение можно заказать автоматическую систему смазки, датчики влажности зерна, систему автовождения, картографирования и видеоконтроля за выгрузкой. А для уборки подсолнечника, кукурузы, сои и рапса доступно приобретение специализированных адаптеров.

Проще говоря, список комплектующих комбайна формируется в зависимости от потребностей покупателя, благодаря чему он получает максимально высокий урожай в определенной климатический зоне.

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