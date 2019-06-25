Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня 12°C
37

Компания Altaria выпустила лимитированную коллекцию масел с детскими рисунками

Процент от продажи специальной серии поступит на благотворительность.

Компания Altaria.

В конце апреля алтайский производитель экомасел в спрее объявил конкурс детских рисунков, главным призом в котором стал дизайн двух баллонов по мотивам работ победителей с указанием автора.

Яна Попова,
основатель бренда Altaria:

Мы не ожидали такого интереса и даже борьбы среди ребят! На конкурс пришло более 50 работ, а мы объявляли о конкурсе лишь на своем сайте и в «Инстаграме». На всех баллонах из нашего ассортимента — рисунки профессиональных дизайнеров, и возникла идея поместить на упаковку рисунок ребенка. К Дню защиты детей мы выбрали и объявили двух победителей, ими стали Миша Павлов (9 лет, г. Барнаул) и Маша Тихомирова (7 лет, г. Москва). А к середине месяца с производства вышло 2000 ярких, красивых и очень трогательных баллонов.

Никто из маленьких участников не останется без подарка: для каждого подготовлены брендированные наборы для рисования и, конечно, те самые «детские» масла.

Рафинированное и нерафинированное подсолнечное экомасло в спрее с работами ребят-победителей на упаковке уже поступило в продажу на сайте компании altariaoil.ru. И главное — процент с продаж данной коллекции Altaria направит в благотворительный фонд помощи детям WorldVita.

Компания Altaria.
Компания Altaria.
Компания Altaria.
Компания Altaria.
Компания Altaria.
Компания Altaria.

Детская коллекция

Мы, конечно, знаем, что вы заждались, но мы просто не могли объявить победителей нашего конкурса детских рисунков без готового дизайна баллонов. Итак, имена ребят, чьи рисунки украсят нашу лимитированную коллекцию масел (мы выбрали подсолнечные, рафинированное и нерафинированное).

  • Павлов Миша, 9 лет, Барнаул. «Животные у реки»
  • Тихомирова Маша, 7 лет, Москва. «На лугу»

Поздравляем! Ваши имена и рисунки будут на 500 баллонах из специальной коллекции, часть средств от продажи которой мы направим в благотворительный фонд.

Победители получат наборы для творчества, подарочные сертификаты и, конечно, баллоны с рисунками на память.

Также мы наградим всех-всех маленьких участников конкурса, а их мамам подарим наши масла.

Коллекция поступит в продажу в середине июня, обязательно сообщим об этом на своей странице и на сайте.️

Ассортимент.
Ассортимент.
Компания Altaria.
  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость