Компания Altaria выпустила лимитированную коллекцию масел с детскими рисунками

В конце апреля алтайский производитель экомасел в спрее объявил конкурс детских рисунков, главным призом в котором стал дизайн двух баллонов по мотивам работ победителей с указанием автора.

Яна Попова,

основатель бренда Altaria:

Мы не ожидали такого интереса и даже борьбы среди ребят! На конкурс пришло более 50 работ, а мы объявляли о конкурсе лишь на своем сайте и в «Инстаграме». На всех баллонах из нашего ассортимента — рисунки профессиональных дизайнеров, и возникла идея поместить на упаковку рисунок ребенка. К Дню защиты детей мы выбрали и объявили двух победителей, ими стали Миша Павлов (9 лет, г. Барнаул) и Маша Тихомирова (7 лет, г. Москва). А к середине месяца с производства вышло 2000 ярких, красивых и очень трогательных баллонов.

Никто из маленьких участников не останется без подарка: для каждого подготовлены брендированные наборы для рисования и, конечно, те самые «детские» масла.

Рафинированное и нерафинированное подсолнечное экомасло в спрее с работами ребят-победителей на упаковке уже поступило в продажу на сайте компании altariaoil.ru. И главное — процент с продаж данной коллекции Altaria направит в благотворительный фонд помощи детям WorldVita.

Компания Altaria. Компания Altaria. Компания Altaria. Компания Altaria. Компания Altaria. Компания Altaria.

Детская коллекция

Мы, конечно, знаем, что вы заждались, но мы просто не могли объявить победителей нашего конкурса детских рисунков без готового дизайна баллонов. Итак, имена ребят, чьи рисунки украсят нашу лимитированную коллекцию масел (мы выбрали подсолнечные, рафинированное и нерафинированное).

Павлов Миша , 9 лет , Барнаул. «Животные у реки»

9 лет Барнаул. «Животные у реки» Тихомирова Маша , 7 лет , Москва. «На лугу»

Поздравляем! Ваши имена и рисунки будут на 500 баллонах из специальной коллекции, часть средств от продажи которой мы направим в благотворительный фонд.

Победители получат наборы для творчества, подарочные сертификаты и, конечно, баллоны с рисунками на память.

Также мы наградим всех-всех маленьких участников конкурса, а их мамам подарим наши масла.

Коллекция поступит в продажу в середине июня, обязательно сообщим об этом на своей странице и на сайте.️