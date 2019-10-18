Компания «Алтайкрайэнерго» приняла участие в мировом флешмобе «Тетрис-челендж»

«Тетрис челлендж» начался этой осенью с фотографии немецких полицейских, которые выложили рядом с автомобилем весь свой инвентарь. Участие в эстафете приняло множество людей из разных стран, они сделали более 15 тысяч фото с хештегом #tetrischallenge в социальных сетях, демонстрирующих инструменты для работы представителей разных профессий.

Главное правило флешмоба: все линии должны быть параллельными или перпендикулярными. То есть необходимо аккуратно разложить снаряжения вокруг служебной машины, сотрудникам расположиться рядом и сделать снимок сверху. Вид с высоты в итоге напоминает аккуратно сложенные детали тетриса. У фотоблогеров такой способ размещения предметов называется «ноллинг».

Компания «Алтайкрайэнерго» также присоединилась к этому познавательно-увлекательному мероприятию и стала первым энергетическим предприятием региона, принявшем участие в «Тетрис-челендж». Два филиала компании: «Каменские МЭС» и «Новоалтайские МЭС» представили на фото свой рабочий инвентарь, который включает множество разнообразных инструментов, приспособлений и средств защиты, необходимых для устранения неисправностей в электрических сетях. Фотографии сделаны с помощью квадрокоптера, оснащенного камерами высокого разрешения. Энергетики используют его для оперативной оценки состояния оборудования на опорах линий электропередач.

При внимательном рассмотрении этих фотографий можно обнаружить весьма интересные для обывателя предметы. Например, диэлектрические перчатки для осуществления манипуляций с коммутационными аппаратами и приборами. От их качества зависят здоровье и жизнь специалиста, работающего с высоким напряжением. Кроме этого, можно заметить уникальную сумку, специально разработанную для удобства работы электромонтеров компании «Алтайкрайэнерго». Также на фото можно увидеть бензогенератор. Переоценить его важность в работе энергетиков весьма сложно, при отсутствии электричества на объекте к нему подключается всё самое необходимое: дрели, болгарки, сварочные аппараты и т.д.

Мировой флешмоб «Тетрис-челендж». Фото предоставлено пресс-службой компании «Алтайкрайэнерго»

Обязательным условием флэшмоба является присутствие на фотографии автотехники. К слову, автопарк «Алтайкрайэнерго», специализированное оборудование и инструменты в компании стабильно обновляются. В период с 2017-го по 2019 годы было приобретено более 140 единиц спецтехники и оборудования, среди которых: экскаваторы-погрузчики, автомобили с кран-манипуляторными установками, прицепы, автогидроподъемники, передвижные компрессоры, грунторезное оборудование и многое другое. Например, в «Каменских МЭС» специальное оборудование обновлено почти полностью, а в «Новоалтайских МЭС» на 80 процентов произведено обновление спецтехники. Основные элементы «Тетрис-челендж» — новые бригадные автомобили приобретены компанией в прошлом году. Автомобили «Соболь» предназначены для оперативного реагирования на технологические отказы электрических сетей и используется для транспортировки ремонтной бригады. Эти меры обусловлены стремлением «Алтайкрайэнерго» оказывать услуги по обслуживанию электросетевого комплекса на качественно новом высоком уровне. Руководство компании в этом вопросе занимает принципиальную позицию: клинетоориентрированность современного энергетического предприятия невозможна без технического переоснащения.

Филиалы, принявшие участие в челендже, устроили своеобразное соревнование на лучшую фотографию, выполненную по правилам флэшмоба. Выбрать победителя оказалось весьма сложно. Пресс-служба компании «Алтайкрайэнерго» предлагает принять участие в голосование на лучшее фото #tetrischallenge на официальном аккаунте в социальной сети «Instagram».