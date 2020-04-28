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Компания «Алтайский лось» выпустила на рынок новый антибактериальный спрей

Как идти в ногу со временем и быстро перепрофилировать свое производство? Это продемонстрировала компания «Алтайский лось», разработав новый продукт и запустив его в продажу.

Предоставлено рекламодателем

Новинкой стал антибактериальный спрей, позволяющий эффективно проводить дезинфикацию рук. Вот как прокомментировали свою разработку в самой компании:

«Мы ориентированы на производство и продвижение косметической продукции, основой которой являются дикорастущие травы Алтая. Главная идея — только натуральное сырье, плюс современные технологии. Реалии сложились так, что мы уже на начальном этапе производства (выпуск натуральных тоников для ухода за кожей и волосами — гидролатов, а также эфирных масел) столкнулись с необходимостью быстро переориентироваться с учетом требований рынка».

Новый спрей для антисептической обработки рук выпускается в удобной экономичной упаковке с микрораспылителем. Его удобно носить с собой и использовать в местах, где недоступны другие средства гигиены. Но какая здесь связь с гидролатами? В компании поясняют:

«Не все знают, что гидролаты получают путем перегонки лекарственных растений через воду, благодаря чему в них отпечатывается „душа“ растения, содержащая все его полезные свойства. Здесь нет ни спирта, ни прочих химических составляющих. Их используют как самостоятельное косметическое средство и как ингредиенты для изготовления домашней косметики».

Гидролаты оказывают мягкое иэффективное воздействие — противовоспалительное, тонизирующее, успокаивающее, антисептическое и бактерицидное. В то время как в стнадратных антисептических средствах содержится большое количество изопропилового спирта (не менее 70%), что обусловлено его предназначением — борьбой со всеми видами болезнетворных микроорганизмов и бактерий.

«Мы решили усилить свойства нашего антисептика и одновременно смягчить действие спиртового состава на кожу. Поэтому сделали его на основе гидролатов и эфирных масел.

В результате у „Алтайского лося“ получился продукт, сочетающий в себе и антибактериальные свойства трав: ромашки, чабреца, календулы, с содержанием спирта, но при этом имеющий хороший смягчающий и увлажняющий эффект», — пояснили в компании.

ООО «Алтайский лось»

Телефоны: 8−963−538−7880, 8−800−550−2913.
Сайт: instagram.com/altayskiy_los/

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