Компания Apple предупредила об отключении Интернета на старых айфонах

В компании Apple рассказали, что могут перестать работать не только Интернет и поиск, но и AppStore, iCloud и электронная почта. На некоторых моделях, возможно, не сохранится функция точного определения геолокации.
А каких устройствах идет речь?
- Об айфоах и айпадах, выпущенных до 2012 года.
- Проблемы возможны у iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.
Проблема, как предположила компания Apple, могут начаться в 3:00 по московскому времени.
Можно ли избежать или решить эти проблемы? На самом деле да, и новый телефон или планшет покупать не нужно. В компании пояснили, что надо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или