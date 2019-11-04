Компания Apple предупредила об отключении Интернета на старых айфонах

Компания Apple предупредила владельцев айфонов и айпадов, что 4 ноября они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает РБК со ссылкой на информацию CNN.

В компании Apple рассказали, что могут перестать работать не только Интернет и поиск, но и AppStore, iCloud и электронная почта. На некоторых моделях, возможно, не сохранится функция точного определения геолокации.

А каких устройствах идет речь?

Об айфоах и айпадах , выпущенных до 2012 года.

выпущенных до 2012 года. Проблемы возможны у iPhone5 , iPhone4 , iPad mini , iPad 2.

Проблема, как предположила компания Apple, могут начаться в 3:00 по московскому времени.