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Компания Apple предупредила об отключении Интернета на старых айфонах

Компания Apple предупредила владельцев айфонов и айпадов, что 4 ноября они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает РБК со ссылкой на информацию CNN.

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В компании Apple рассказали, что могут перестать работать не только Интернет и поиск, но и AppStore, iCloud и электронная почта. На некоторых моделях, возможно, не сохранится функция точного определения геолокации.

А каких устройствах идет речь?

  • Об айфоах и айпадах, выпущенных до 2012 года.
  • Проблемы возможны у iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

Проблема, как предположила компания Apple, могут начаться в 3:00 по московскому времени.

Можно ли избежать или решить эти проблемы? На самом деле да, и новый телефон или планшет покупать не нужно. В компании пояснили, что надо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

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