Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июня 23°C
253

Компания 3DLaif в Барнауле производит уникальные гипсовые 3D-панели

Применение чистых, негорючих и качественных плиток из гипса стало одной из оптимальных современных тенденций в отделке. Использование 3D-панелей — отличное решение, сочетающее в себе эстетическую привлекательность, простоту монтажа, экологичность и необременительную стоимость.

Гипсовые 3D-панели.
Гипсовые 3D-панели.
Источник: архив компании 3DLaif.

Применение 3D-панели позволяет выполнить декор интерьера самых разных помещений: спальни, детской, кухни, гостиной. Гипсовые панели используют и для отделки ресторанов, кинотеатров, отелей, офисов, магазинов, медицинских или учебных заведений. Гипсовые 3D-панели несут не только эстетическую, но и чисто функциональную задачу, они прекрасно справляются с визуальной коррекцией неправильных пропорций в интерьере. Но основное их достоинство — это экологическая безопасность материала, из которого они изготовлены, — гипса.

Гипсовые 3D-панели.
Гипсовые 3D-панели.
Источник: архив компании 3DLaif.

Гипсовые панели отличаются еще одним преимуществом: обеспечивают дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Покупка гипсовых 3D-панелей позволит вам воплотить в жизнь необычные идеи в отделке дома или любого другого помещения. Создавайте мир объемного дизайна стильно, просто и безопасно с помощью 3D-панелей из гипса от компании 3DLaif.

Гипсовые 3D-панели.
Гипсовые 3D-панели.
Источник: архив компании 3DLaif.
Гипсовые 3D-панели.
Гипсовые 3D-панели.
Источник: архив компании 3DLaif.
Гипсовые 3D-панели.
Гипсовые 3D-панели.
Источник: архив компании 3DLaif.
Гипсовые 3D-панели.
Гипсовые 3D-панели.
Источник: архив компании 3DLaif.
Гипсовые 3D-панели.
Гипсовые 3D-панели.
Источник: архив компании 3DLaif.

Мы предлагаем вам 3D-панели с различным рисунком для воплощения в жизнь самых неординарных, оригинальных идей.

  • Размер панели — 50*50см.
  • Срок изготовления — 3−7 дней.
  • Доставка в любой город.
Компания 3DLaif

Адрес: Интернациональная, 145
Телефон: +7 (923) 641-04-94
Сайт: 3длай.рф
Социальные сети: Инстаграм

  • Новости компаний
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость