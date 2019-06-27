Компания 3DLaif в Барнауле производит уникальные гипсовые 3D-панели

Применение чистых, негорючих и качественных плиток из гипса стало одной из оптимальных современных тенденций в отделке. Использование 3D-панелей — отличное решение, сочетающее в себе эстетическую привлекательность, простоту монтажа, экологичность и необременительную стоимость.

Применение 3D-панели позволяет выполнить декор интерьера самых разных помещений: спальни, детской, кухни, гостиной. Гипсовые панели используют и для отделки ресторанов, кинотеатров, отелей, офисов, магазинов, медицинских или учебных заведений. Гипсовые 3D-панели несут не только эстетическую, но и чисто функциональную задачу, они прекрасно справляются с визуальной коррекцией неправильных пропорций в интерьере. Но основное их достоинство — это экологическая безопасность материала, из которого они изготовлены, — гипса.

Гипсовые 3D-панели. Источник: архив компании 3DLaif.

Гипсовые панели отличаются еще одним преимуществом: обеспечивают дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Покупка гипсовых 3D-панелей позволит вам воплотить в жизнь необычные идеи в отделке дома или любого другого помещения. Создавайте мир объемного дизайна стильно, просто и безопасно с помощью 3D-панелей из гипса от компании 3DLaif.

Гипсовые 3D-панели. Источник: архив компании 3DLaif. Гипсовые 3D-панели. Источник: архив компании 3DLaif. Гипсовые 3D-панели. Источник: архив компании 3DLaif. Гипсовые 3D-панели. Источник: архив компании 3DLaif. Гипсовые 3D-панели. Источник: архив компании 3DLaif.

Мы предлагаем вам 3D-панели с различным рисунком для воплощения в жизнь самых неординарных, оригинальных идей.

Размер панели — 50*50см.

Срок изготовления — 3−7 дней.

Доставка в любой город.