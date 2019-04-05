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Компания FOGEL предлагает купить экологичные окна по выгодной цене

Весь апрель качественные экологичные оконные системы компании FOGEL можно купить по специальной цене. Если вы давно хотите заменить свои окна и приобрести новые, то сейчас для этого лучшая возможность. Рассказываем, в чем преимущества экологичных окон и почему на них стоит обратить внимание.

Экологичные окна.
Экологичные окна.
Фото предоставлено компанией FOGEL.

Экологичные оконные системы изготавливают по особой технологии. Специалисты заменяют различные стабилизаторы на основе свинца соединениями кальция и цинка. Вся продукция абсолютно безвредна и безопасна не только для человека, но и для окружающей среды. В Европе еще несколько лет назад отказались от использования свинца в производстве, потому что накопление этого вещества может негативно отражаться на здоровье людей.

Еще одним преимуществом экологичных окон является их высокое качество. У них хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, окна красивы и удобны в использовании.

Экологичные окна.
Экологичные окна.
Фото предоставлено компанией FOGEL.

С 1 по 30 апреля в компании FOGEL проводит специальную акцию: экологичные окна можно приобрести по выгодной цене.

Почему стоить купить окна в компании FOGEL

Компания FOGEL уже более 20 лет предоставляет полный комплекс услуг по производству и монтажу пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Все материалы, которые используют в производстве, комплектующие и готовые изделия качественны и безопасны. Компания FOGEL сотрудничает только с проверенными и надежными поставщиками с мировым именем. Сегодня это одно из ведущих предприятий Алтайского края, мощный производственный комплекс, укомплектованный оборудованием последнего поколения.

Экологичные окна.
Экологичные окна.
Фото предоставлено компанией FOGEL.

Подробнее обо всех условиях акции можно узнать у менеджеров отдела продаж. Телефон: 8 (3852) 392−192. В Барнауле офис компании FOGEL находится по адресу: улица Гоголя, 63, а в Новоалтайске — на улице Октябрьская, 5.

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