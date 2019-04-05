Компания FOGEL предлагает купить экологичные окна по выгодной цене

Весь апрель качественные экологичные оконные системы компании FOGEL можно купить по специальной цене. Если вы давно хотите заменить свои окна и приобрести новые, то сейчас для этого лучшая возможность. Рассказываем, в чем преимущества экологичных окон и почему на них стоит обратить внимание.

Экологичные оконные системы изготавливают по особой технологии. Специалисты заменяют различные стабилизаторы на основе свинца соединениями кальция и цинка. Вся продукция абсолютно безвредна и безопасна не только для человека, но и для окружающей среды. В Европе еще несколько лет назад отказались от использования свинца в производстве, потому что накопление этого вещества может негативно отражаться на здоровье людей.

Еще одним преимуществом экологичных окон является их высокое качество. У них хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, окна красивы и удобны в использовании.

Экологичные окна. Фото предоставлено компанией FOGEL.

С 1 по 30 апреля в компании FOGEL проводит специальную акцию: экологичные окна можно приобрести по выгодной цене.

Почему стоить купить окна в компании FOGEL

Компания FOGEL уже более 20 лет предоставляет полный комплекс услуг по производству и монтажу пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Все материалы, которые используют в производстве, комплектующие и готовые изделия качественны и безопасны. Компания FOGEL сотрудничает только с проверенными и надежными поставщиками с мировым именем. Сегодня это одно из ведущих предприятий Алтайского края, мощный производственный комплекс, укомплектованный оборудованием последнего поколения.

Экологичные окна. Фото предоставлено компанией FOGEL.

Подробнее обо всех условиях акции можно узнать у менеджеров отдела продаж. Телефон: 8 (3852) 392−192. В Барнауле офис компании FOGEL находится по адресу: улица Гоголя, 63, а в Новоалтайске — на улице Октябрьская, 5.