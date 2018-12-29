Компания «Газпром газораспределение Барнаул» открыла новый и современный Центр обслуживания клиентов

Компания «Газпром газораспределение Барнаул» 28 декабря презентовала новый Центр обслуживания клиентов, обустроенный в самом современном формате: с устройством «электронная очередь», местами для комфортного ожидания и объединенной сервисной зоной двух газовых организаций.

«Клиент с номером В-10, подойдите к окошку номер два», — устройство «электронная очередь», расположенное у входа в новый Центр, приглашает посетителя к одному из сотрудников.

В зале — мягкие кресла. Можно самим, удобно расположившись, следить за табло, где отражается очередь и номер вашего окошка, или прислушиваться к звуковому оповещению.

Направо — окошки компании «Газпром газораспределение Барнаул». Здесь можно подать заявку на первичную газификацию, заключить договор на техприсоединение к сетям или на техобслуживание газового оборудования, поясняет и. о. начальника центра Олеся Тимофеева. А еще получить бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с газификацией.

Налево — еще ряд окошек, но уже поставщика газа «Газпром межрегионгаз Новосибирск»: для тех, кто интересуется платежами за газ.

Теперь это единая сервисная зона и той, и другой организации. Здесь же, но ближе к выходу, расположен еще и магазин, где выставлено газовое оборудование, которое можно приобрести, тоже получив консультацию.

Олеся Тимофеева,

и.о. начальника Центра обслуживания клиентов «Газпром газораспределение Барнаул»:

Центр работает по принципу «единого окна», что позволяет людям экономить время и силы. В наши функции входит принять заявку любого характера, предоставлять весь комплекс услуг — от получения технических условий до момента, когда голубое топливо поступит в его жилье.

Перейти на новый уровень клиентского сервиса компания «Газпром газораспределение Барнаул» смогла после масштабной реконструкции помещения на первом этаже.

Компания «Газпром газораспределение Барнаул» открыла новый Центр обслуживания клиентов. Анна Зайкова

На открытии присутствовал Александр Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края и Олег Колмаков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае.

Роман Правдин,

генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул»:

Открытие Центра облуживания клиентов была одна из приоритетных задач для компании в этом году и мы с ней справились на должном уровне. Следующий год для ООО «Газпром газораспределение Барнаул» юбилейный, подготовка к юбилейной дате началась уже сегодня. Впереди еще несколько проектов для улучшения обслуживания клиентов.

Центр обслуживания клиентов расположен в Барнауле на пр. Социалистическом, 24.