Компания «Газпром газораспределение Барнаул» открыла новый и современный Центр обслуживания клиентов

«Клиент с номером В-10, подойдите к окошку номер два», — устройство «электронная очередь», расположенное у входа в новый Центр, приглашает посетителя к одному из сотрудников.
В зале — мягкие кресла. Можно самим, удобно расположившись, следить за табло, где отражается очередь и номер вашего окошка, или прислушиваться к звуковому оповещению.
Направо — окошки компании «Газпром газораспределение Барнаул». Здесь можно подать заявку на первичную газификацию, заключить договор на техприсоединение к сетям или на техобслуживание газового оборудования, поясняет и. о. начальника центра Олеся Тимофеева. А еще получить бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с газификацией.
Налево — еще ряд окошек, но уже поставщика газа «Газпром межрегионгаз Новосибирск»: для тех, кто интересуется платежами за газ.
Теперь это единая сервисная зона и той, и другой организации. Здесь же, но ближе к выходу, расположен еще и магазин, где выставлено газовое оборудование, которое можно приобрести, тоже получив консультацию.
Олеся Тимофеева,
и.о. начальника Центра обслуживания клиентов «Газпром газораспределение Барнаул»:
Центр работает по принципу «единого окна», что позволяет людям экономить время и силы. В наши функции входит принять заявку любого характера, предоставлять весь комплекс услуг — от получения технических условий до момента, когда голубое топливо поступит в его жилье.
Перейти на новый уровень клиентского сервиса компания «Газпром газораспределение Барнаул» смогла после масштабной реконструкции помещения на первом этаже.
На открытии присутствовал Александр Климин, Министр промышленности и энергетики Алтайского края и Олег Колмаков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае.
Роман Правдин,
генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул»:
Открытие Центра облуживания клиентов была одна из приоритетных задач для компании в этом году и мы с ней справились на должном уровне. Следующий год для ООО «Газпром газораспределение Барнаул» юбилейный, подготовка к юбилейной дате началась уже сегодня. Впереди еще несколько проектов для улучшения обслуживания клиентов.
Центр обслуживания клиентов расположен в Барнауле на пр. Социалистическом, 24.