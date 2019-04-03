Компания «Газпром газораспределение Барнаул» подготовила газовые сети к периоду паводка

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Барнаул» подготовили газораспределительные сети в зоне ответственности компании к работе в период паводка. Выполненные работы позволят обеспечить надежное газоснабжение потребителей.

В частности осуществляется контроль за развитием паводковой ситуации на объектах компании, находящихся в зонах возможного подтопления. Проведена проверка готовности специальной техники и оборудования, необходимых для ликвидации последствий паводков. Проведены учебно-тренировочные занятия, внеплановые проверки наружных газопроводов с целью выявления мест возможных размывов и повреждений, проверена работоспособность отключающих устройств на газовых сетях.

Справка

В случае подтопления и поступления воды в помещение необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны к газовым приборам. Почувствовав запах газа, следует немедленно вызвать специалистов газовой службы.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Газораспределительная компания осуществляет эксплуатацию сетей газораспределения, техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, аварийно-диспетчерское обслуживание.