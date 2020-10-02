Создание доверительных отношений с клиентами всегда было одной из самых важных задач для нас, поскольку в первую очередь наша деятельность направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и обеспечение им максимально комфортных и безопасных условий работы.

Создание доверительных отношений с клиентами всегда было одной из самых важных задач для нас, поскольку в первую очередь наша деятельность направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и обеспечение им максимально комфортных и безопасных условий работы.

Однако за последний год в компании значительно возросла доля иностранных трейдеров, что несомненно является показателем положительной динамики работы и стимулирует нас на новые свершения. В связи с данными изменениями нами было принято решение о начале работы на территории СНГ.

Компания JFS BROKERS начала работу по обслуживанию клиентов и партнеров в странах СНГ. Наша компания обеспечивает крупнейшие Forex-порталы аналитическими материалами соответствующего качества. Компания ведет активную социальную, благотворительную и рекламную деятельность в регионе и осуществляет свою работу на высоком уровне. Это еще один важный показатель нашей успешной работы. Мы постоянно занимаемся расширением спектра технологических сервисов и успешной адаптацией к национальным, лингвистическим и экономическим особенностям каждого региона, чтобы гарантированно обеспечивать наших клиентов всеми необходимыми им ресурсами и технологиями, а также адаптироваться под них, чтобы их взаимодействие с рынком Forex было максимально комфортным.

В условиях объективных процессов глобализации страны СНГ представляют собой наиболее перспективные рынки для транснациональных компаний, международных финансовых институтов, стратегических и портфельных инвесторов, что еще раз обусловливает необходимость акцентирования внимания на совершенствовании системы обслуживания иностранных клиентов и адаптации к особенностям отдельных регионов, в данном случае стран СНГ.

Из этого следует, что JFS BROKERS не стоит на месте и постоянно совершенствует и расширяет свои филиалы и спектр услуг в соответствии с потребностями клиентов и условиями рынка. Для нас имеет значение мнение трейдеров, и мы делаем все возможное, чтобы они остались довольны работой с нашими сервисами.

Наша компания продолжит усердную работу и поиски оптимальных условий для работы клиентов.