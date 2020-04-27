Компания «КОВРОСТИР» предлагает услуги фабричной стирки и чистки

В условиях самоизоляции нет времени и возможности самостоятельно обращаться в специализированные организации для стирки и чистки ковров. Но барнаульская компания « КОВРОСТИР » все сделает за вас сама.

При первом обращении в компанию водитель сразу приедет и заберет ваш ковер на фабрику качественной стирки. А после того, как работа будет выполнена, он в кратчашие сроки в установленное время привезет ковер обратно.

На фабрике «КОВРОСТИР» используются многоступенчатая технология, глубокая двусторонняя промывка, бережная сушка и профессиональные химические гипоаллергенные средства. Все вместе позволяет справляться даже с самыми въевшимися загрязнениями.

Ковры, паласы и другие ковровые покрытия — важная деталь и классического и современного интерьера. Их чистку необходимо проводить регулярно, потому что скопившиеся загрязнения и пыль негативно влияют на здоровье вашей семьи.

Профессиональная чистка ковров в «КОВРОСТИР» поможет убрать неприятные запахи, въевшиеся пятна и различные микроорганизмы, очень опасные для аллергиков. В домашних условиях сделать это обычным пылесосом, бытовыми или народными моющими средствами практически невозможно.