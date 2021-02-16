Компания Мария-Ра оказала помощь ковидным госпиталям Сибири на сумму более 34 млн рублей

Благотворительную акцию «Здоровье близких в каждой покупке» Мария-Ра проводила с 26 ноября по 26 декабря во всех регионах присутствия сети.

Целью акции была поддержка медицинских учреждений Сибири, чья основная деятельность в настоящее время — оказание помощи ковидным больным. 1 рубль с каждого чека компания направляла в фонд акции. Каждый мог внести свой вклад в здоровье родных и близких, просто выбрав торговую сеть.

Отчет о накопленной сумме ежедневно обновлялся на сайте компании. Рубль поддержки никак не влиял на стоимость товаров и сумму чека. Все расходы компания Мария-Ра и партнеры взяли на себя.

За весь период акции накоплено 34 000 000 рублей. В Алтайском крае собрано 12 000 000 рублей, в Кемеровской области — 10 000 000 рублей, в Новосибирской — 8 000 000, в Томской — 3 000 000 и 1 000 000 — в Республике Алтай.

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Эти суммы были распределены и направлены на помощь ковидным госпиталям по всем регионам присутствия сети и для закупки необходимых средств защиты, медикаментов и оборудования.

Первой больницей, получившей помощь в рамках акции «Здоровье близких в каждой покупке», стала 5 городская больница города Барнаула: первые 2 миллиона потрачены на покупку средств индивидуальной защиты и оборудование.

Поддержку получили 84 больницы Сибири: 21 в Алтайском крае, 39 в Новосибирской области, 10 больниц в Томской, 8 в Республике Алтай и 6 в Кемеровской области. Денежные средства перечислили 59 больницам, медицинское оборудование закупили для 20 и для 5 закуплен спецтранспорт.

Компания Мария-Ра оказала помощь ковидным госпиталям Сибири. Анна Зайкова

По просьбе медицинских учреждений, компания Мария-Ра закупили: облучатели-рециркуляторы воздуха, концентраторы кислорода, пульсоксиметры, тонометры, компрессорные ингаляторы, медицинские аппараты лазерной терапии, хирургические светильники и средства индивидуальной защиты на сумму более 4 000 000 рублей.

Ковидные больницы Барнаула, Бийска, Новокузнецка и Кемерова больше всего нуждаются в покупке дополнительного спецтранспорта. Для Краевой больницы в Барнауле куплен фургон рефрижератор для перевозки вакцины, для двух бийских ковидных больниц закуплены санитарные фургоны. Для двух кузбасских станций скорой помощи куплены автомобили скорой медицинской помощи. Общая сумма, на которую было закуплено 5 специальных медицинских автомобилей, составила более 9 500 000 рублей.

В Барнауле автомобили торжественно вручили представителям краевой медицины 15 февраля. На мероприятии присутствовали представители компании Мария-Ра, а также заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов, главный врач Бийской центральной районной больницы № 2 Сергей Ковязин и главный врач Алтайской Краевой клинической больницы Диана Рудакова.

Леся Колтакова,

руководитель службы маркетинга компании Мария-Ра:

2020 год был для всех нас не простым, а для всей сферы здравоохранения даже форс-мажорным. Мы не смогли оставаться в стороне в то время, как медики работают в таком режиме не щадя себя, поэтому решили помочь, запустив благотворительную акцию. Наша помощь — это благодарность врачам за труд, за самоотверженность и за здоровье нас и наших близких. Спасибо вам!

Инициативу организаторов акции поддержали и другие компании. Мария-Ра благодарит партнеров за поддержку и за их вклад в помощь медикам Сибири!

Сергей Насонов,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Спасибо организаторам акции и партнерам компании Мария-Ра от жителей Алтайского края, потому что этот рефрижератор будет поставлять вакцину по всему краю для того, чтобы мы с вами успешно победили пандемию!

Сергей Ковязин,

главный врач Бийской центральной районной больницы № 2: