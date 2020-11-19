Компания «Мария-Ра» задумалась о сервисе доставки и сделала ставку на кассы самообслуживания

Крупнейшая торговая сеть Алтайского края «Мария-Ра» в 2020 году рассматривала возможности создания собственной системы доставки продуктов. Об этом 18 ноября altapress.ru сообщила руководитель службы маркетинга Леся Колтакова. Но ставку в «Мария-Ра» все-таки решили сделать на другом направлении.

Леся Колтакова,

руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:

Если говорить об интернете и покупках онлайн, мы тоже рассматривали вариант запуска подобных продаж с доставкой товара домой и в офис. У нас было достаточно запросов по этому поводу от наших покупателей. Оценили рынок, негативный и позитивный опыт тех, кто запускает подобные проекты в регионах. Решили, что пока покупатель в Сибири не настолько привередлив.

От проекта доставки еды в «Мария-Ра» полностью не отказались, а «притормозили» с прицелом на будущее. В компании решили все плюсы онлайн покупок соединить в традиционном формате торгового зала.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Зачем нужны особые кассы

Чтобы поход в магазин не занимал много времени и покупателям не приходилось стоять в очередях, компания решила увеличить количество касс самообслуживания в своих торговых точках.

Леся Колтакова,

руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:

Проект запустили в середине нынешнего года, и он уже показал результат. Отзывы покупателей оказались хорошими.

Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле , поставленные в начале 2020 года. Altapress.ru

До конца года в сети магазинов будут установлены еще 100 касс самообслуживания в разных регионах, где присутствует «Мария-Ра». В следующем году проект также будет продолжен.

Как переформатируют магазины

Программу реконструкции магазинов даже в условиях непростого 2020 года «Мария-Ра» не приостановила. За весь год будет переформатировано еще более 60 торговых точек, не считая вновь открывающихся.

Новый формат предполагает несколько нововведений: более широкий ассортимент вин, продажу охлажденного мяса, кафе.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

В 2021 году «Мария-Ра» планирует реконструировать еще около 100 магазинов.