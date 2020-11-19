Компания «Мария-Ра» задумалась о сервисе доставки и сделала ставку на кассы самообслуживания

Леся Колтакова,
руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:
Если говорить об интернете и покупках онлайн, мы тоже рассматривали вариант запуска подобных продаж с доставкой товара домой и в офис. У нас было достаточно запросов по этому поводу от наших покупателей. Оценили рынок, негативный и позитивный опыт тех, кто запускает подобные проекты в регионах. Решили, что пока покупатель в Сибири не настолько привередлив.
От проекта доставки еды в «Мария-Ра» полностью не отказались, а «притормозили» с прицелом на будущее. В компании решили все плюсы онлайн покупок соединить в традиционном формате торгового зала.
Зачем нужны особые кассы
Чтобы поход в магазин не занимал много времени и покупателям не приходилось стоять в очередях, компания решила увеличить количество касс самообслуживания в своих торговых точках.
Леся Колтакова,
руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:
Проект запустили в середине нынешнего года, и он уже показал результат. Отзывы покупателей оказались хорошими.
До конца года в сети магазинов будут установлены еще 100 касс самообслуживания в разных регионах, где присутствует «Мария-Ра». В следующем году проект также будет продолжен.
Как переформатируют магазины
Программу реконструкции магазинов даже в условиях непростого 2020 года «Мария-Ра» не приостановила. За весь год будет переформатировано еще более 60 торговых точек, не считая вновь открывающихся.
Новый формат предполагает несколько нововведений: более широкий ассортимент вин, продажу охлажденного мяса, кафе.
В 2021 году «Мария-Ра» планирует реконструировать еще около 100 магазинов.