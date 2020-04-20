Компания ПРОКС помогает бизнесу эффективно работать в режиме самоизоляции

В сложившейся на сегодня экономической ситуации многим компаниям приходится в кратчайшие сроки перебираться в онлайн. Интернет становится площадкой для расширения аудитории клиентов и эффективным инструментом развития бизнеса. Мы решили рассказать, какие вопросы помогает решить юридически значимый электронный документооборот СБИС.

Согласитесь, обмен бумажными документами выглядит не очень логично. Из одной учетной системы они распечатываются, подписываются, отправляются контрагентам, а затем с бумаги снова вводятся в компьютер. Было бы гораздо проще передать документы контрагенту, не распечатывая их. СБИС решает эту задачу.

Электронный документооборот или ЭДО, как принято его называть, является одним из самых удобных инструментов для управления документопотоками компании. Бухгалтер или менеджер, как обычно, создает накладные, акты, счета-фактуры и другие документы в своей привычной программе или прямо в СБИС, и в один клик они отправляются клиенту. Клиент подписывает полученные документы электронной подписью и отправляет их обратно, так же в один клик. В итоге у обеих сторон полный комплект юридически значимых документов.

Отправляя документы через СБИС, вы получаете ряд преимуществ: подписание всех входящих документов бесплатно, а отправка своих первичных документов может обойтись всего в 2,5 рубля за комплект. Согласитесь, это значительно дешевле, быстрее и безопаснее, чем отправлять документы по почте или развозить их лично. Сбор документов занимает несколько дней? Со СБИС — пару минут, причем не выходя из офиса.

С каждым днем все больше поставщиков рассылают документы в электронном виде. А учитывая то, что электронные документы тщательно проверяются перед отправкой, вы существенно снижаете для себя риск отказа в незачете НДС. Ну и, конечно, такие документы можно сразу загрузить в свою учетную систему.

Еще одним из важных преимуществ ЭДО является ускорение поступления денег на ваши счета. Здесь все просто: чем быстрее вы доставите документы до своих контрагентов, тем быстрее они инициируют оплату и вы, соответственно, получите деньги. СБИС доставит электронный документ в любую точку страны почти моментально.

Более 1 000 000 организаций и предпринимателей в России, работающих в самых разных отраслях (энергетика, телекоммуникации, производство, торговля, охрана и т. д.) уже используют СБИС.

Компания ПРОКС поможет вам оперативно подключить электронный документооборот. Вам не надо тратить время и другие ресурсы на подключение клиентов к ЭДО. Профессиональный call-центр Компании ПРОКС выполнит эту работу за вас (техническая поддержка контрагентов в получении электронных документов и настройка роуминга с другими операторами ЭДО абсолютно бесплатна).

Используя ЭДО, вы достигаете сразу двух целей — соблюдаете режим самоизоляции и существенно повышаете эффективность вашей компании. Таким образом, юридически значимый электронный документооборот в современных условиях пандемии, пожалуй, необходимость для предприятия, чтобы оставаться на плаву.

По всем вопросам приема и отправки юридически значимых электронных документов своим контрагентам обращайтесь в Центр компетенции ЭДО в Алтайском крае, Компания ПРОКС, многоканальный телефон (3852) 507−600.