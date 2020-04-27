Компания «Рибут» проводит уникальную акцию к Дню охраны труда

28 апреля во всем мире отмечается День охраны труда. Его главное предназначение — обратить внимание на проблемы безопасных условий труда и сохранение здоровья работников. Компания « РИБУТ », успешно действующая на рынке уже более 10 лет, проводит специальную акцию.

В компании решили помочь предприятиям поддерживать охрану труда на высоком уровне, что особенно актуально в условиях карантина.

Инженеры испытательной лаборатории ООО «РИБУТ» отправляются на проведение измерений ООО «РИБУТ»

С 27 апреля и по 31 мая 2020 года ООО «Рибут» предоставляем скидку в размере 20% на все услуги для новых клиентов. Заключаете договор, вносите предоплату в размере не менее 50% от общей суммы договора и, таким образом, сокращаете расходы на охрану труда.

Если сумма договора превысит 10 тыс. рублей (после применения скидки), то в компании бесплатно предоставят клиентам на выбор одну из следующих услуг:

универсальная карта оценки профессиональных рисков на 1 должность ( в нашей базе сформированы карты для 500+ должностей);

в нашей базе сформированы карты для 500+ должностей); обучение 1 слушателя по программе «Оценка и управление профессиональными рисками».

Подробности акции уточняйте по тел. 8 (3852) 22-68-60 или 8 800 700 8901 (звонок бесплатный).

ООО «РИБУТ» входит в холдинг безопасности NoDanger

Мы оказываем услуги с 2010 года и работаем в семи регионах России.

Посмотреть полный каталог https://no-danger.ru/catalogue/

Наш адрес: г. Барнаул, ул. Взлётная, 33/4, 2 этаж