Компания «Рибут» проводит уникальную акцию к Дню охраны труда

В компании решили помочь предприятиям поддерживать охрану труда на высоком уровне, что особенно актуально в условиях карантина.
С 27 апреля и по 31 мая 2020 года ООО «Рибут» предоставляем скидку в размере 20% на все услуги для новых клиентов. Заключаете договор, вносите предоплату в размере не менее 50% от общей суммы договора и, таким образом, сокращаете расходы на охрану труда.
Если сумма договора превысит 10 тыс. рублей (после применения скидки), то в компании бесплатно предоставят клиентам на выбор одну из следующих услуг:
- универсальная карта оценки профессиональных рисков на 1 должность (в нашей базе сформированы карты для 500+ должностей);
- обучение 1 слушателя по программе «Оценка и управление профессиональными рисками».
Подробности акции уточняйте по тел.
ООО «РИБУТ» входит в холдинг безопасности NoDanger
Мы оказываем услуги с 2010 года и работаем в семи регионах России.
Посмотреть полный каталог https://no-danger.ru/catalogue/
Наш адрес: г. Барнаул, ул. Взлётная, 33/4, 2 этаж