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Компания «Рибут» проводит уникальную акцию к Дню охраны труда

28 апреля во всем мире отмечается День охраны труда. Его главное предназначение — обратить внимание на проблемы безопасных условий труда и сохранение здоровья работников. Компания «РИБУТ», успешно действующая на рынке уже более 10 лет, проводит специальную акцию.

В компании решили помочь предприятиям поддерживать охрану труда на высоком уровне, что особенно актуально в условиях карантина.

Инженеры испытательной лаборатории ООО «РИБУТ» отправляются на проведение измерений
Инженеры испытательной лаборатории ООО «РИБУТ» отправляются на проведение измерений
ООО «РИБУТ»

С 27 апреля и по 31 мая 2020 года ООО «Рибут» предоставляем скидку в размере 20% на все услуги для новых клиентов. Заключаете договор, вносите предоплату в размере не менее 50% от общей суммы договора и, таким образом, сокращаете расходы на охрану труда.

Если сумма договора превысит 10 тыс. рублей (после применения скидки), то в компании бесплатно предоставят клиентам на выбор одну из следующих услуг:

  • универсальная карта оценки профессиональных рисков на 1 должность (в нашей базе сформированы карты для 500+ должностей);
  • обучение 1 слушателя по программе «Оценка и управление профессиональными рисками».

Подробности акции уточняйте по тел. 8 (3852) 22-68-60 или 8 800 700 8901 (звонок бесплатный).

ООО «РИБУТ» входит в холдинг безопасности NoDanger
Мы оказываем услуги с 2010 года и работаем в семи регионах России.
Посмотреть полный каталог https://no-danger.ru/catalogue/
Наш адрес: г. Барнаул, ул. Взлётная, 33/4, 2 этаж

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