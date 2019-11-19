Компания «Россети Сибирь» получила паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода

Минэнерго РФ подтвердило готовность компании «Россети Сибирь» к периоду низких температур 2019/2020 годов. Паспорт готовности, как подтверждение успешного завершения всеми филиалами необходимых мероприятий и соблюдения всех требований, подписал временно исполняющий обязанности министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Начиная с 2018 года готовность к работе в осенне-зимнем периоде предприятий ТЭК оценивается по новой методике. Ключевым параметром для электросетевого комплекса является расчетный индекс фактического состояния оборудования.

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин, комментируя получение паспорта готовности, подчеркнул, что специалисты всех филиалов Россети Сибирь в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов.

В компании отремонтировали порядка 28 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения, оборудование 1 705 подстанций 35−110 кВ и 3 768 трансформаторных подстанций напряжением 0,4−10 кВ., расчищено 8,2 тысяч гектаров просек ЛЭП. На техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры Россети Сибирь направила 7,1 миллиардов рублей.

Алтайский филиал, в свою очередь, на территории обслуживания также реализовал комплекс необходимых мероприятий для подготовки электросетевого хозяйства к зиме. Отремонтировано 7200 километров линий электропередачи, более 150 подстанций 35−110 кВ, около полутора тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расчищено около 1800 гектаров просек ЛЭП.

На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. К работе в сложных условиях готова спецтехника, в том числе 20 резервных источников снабжения электроснабжения (РИСЭ). Персонал компании прошел все необходимые тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами.

Электросетевой комплекс готов к работе в условиях сибирских морозов, а энергетики — к обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Адреса клиентских центров Россети Сибирь размещены на официальном сайте www.rosseti-sib.ru в разделе «Центры обслуживания потребителей». В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый контакт-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения или сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).