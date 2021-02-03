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Компания «Россети Сибирь» устанавливает разрядники на линиях электропередачи в Алтайском крае

Новая технология, которая внедряется алтайскими энергетиками второй год подряд — установка на линиях электропередачи (ЛЭП) специальных разрядников. Они предназначены для молниезащиты воздушных ЛЭП и являются принципиально новым устройством, сочетающим в себе одновременно свойства изолятора и разрядника.

Компания «Россети Сибирь»
Применение такого оборудования позволяет защитить воздушные линии электропередачи от прямых ударов молнии, от индуктированных грозовых воздействий и их последствий. Специалисты филиала «Алтайэнерго» сначала определили перечень линий, наиболее подверженных грозовым перенапряжениям. Затем приступили к мероприятиям по повышению надежности этих объектов электросетевого хозяйства. Один из способов сделать линии менее уязвимыми во время непогоды — установка молниезащитных устройств. В прошлом году это были мультикамерные гирлянды-изоляторы, а в этом — линейные разрядники.

— Персонал Западных электрических сетей завершил установку разрядников на линии 110 кВ «Южная — Горняцкая», — поясняет главный инженер производственного отделения «Западные электрические сети» филиала «Алтайэнерго» Егор Ерошкин. — Протяженность линии 94 километра, отпайки на подстанцию «Николаевская» — 13 километров. Эта подстанция «тупиковая», то есть без возможности резервного электроснабжения. Чтобы повысить грозоупорность линии, а значит и надежность электроснабжения потребителей в период прохождения грозового сезона, на этой отпайке и были установлены разрядники.

Всего на линиях электропередачи 35 и 110 кВ в зоне обслуживания Алтайского филиала «Россети Сибирь» будет установлено 57 таких устройств.

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