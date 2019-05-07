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Компания Spim.ru начала реализацию товаров бренда Sonum

Сегодня для российских потребителей представлены отличные возможности для грамотного и при этом доступного по цене обустройства спального места. И дело не только в хорошей наполненности рынка товарами соответствующего направления, но и в выходе в свет отечественных производителей, ориентированных на предоставление качественных изделий по приемлемым ценам. Интернет-магазин Spim.ru начал продажи предложений одной из таких организаций, а именно, Sonum. Под этим брендом родом из Иваново выпускаются интерьерные кровати, ортопедические матрасы, а также сопутствующие товары. Вся продукция позиционируется, как приемлемая для людей с любым уровнем достатка.

Компания Spim.ru начала реализацию товаров бренда Sonum.
Компания Spim.ru начала реализацию товаров бренда Sonum.
Фото предоставлено рекамодателем.

Благодаря деятельности специалистов Sonum, потребители имеют возможность на разумных условиях приобрести кровати, достойные использования в самых презентабельных интерьерах. Все решения демонстрируют продуманность линий, использование необычных дизайнерских ходов, соответствие существующим модным тенденциям. Ассортимент по ссылке https://spim.ru/shop/bed/sonum/ настолько разнообразен, что не составляет сложности подобрать что-то подходящее для любого пространства, будь оно современным, классическим или каким-либо другим.

Кровати от Sonum отличаются не только ярким дизайном, но и качественным исполнением. Для всех моделей предусмотрено использование металлического основания, призванного обеспечить беспроблемную эксплуатацию на долгие годы. В дополнение к этому применяются такие материалы, как МДФ, ЛДСП. В ряде случаев украшением служат кожаная обивка, текстиль. Преимущественно конструкции снабжены изголовьями самых разнообразных конфигураций: эти элементы придают продукции особую изюминку. Также можно найти товары не только с изголовьями, но и с изножьями. В дополнение к основным товарам производитель выпускает стильные прикроватные тумбы.

Что касается матрасов от ивановской фабрики, то по ссылке https://spim.ru/shop/matras/sonum/ они представлены во всех востребованных сегодня форматах. Наряду с беспружинными моделями присутствуют и пружинные, чье количество упругих элементов находится в диапазоне 250−512 на каждый квадратный метр. В соответствии с используемыми материалами формируется стоимость предложений. Пружинные изделия идут с ориентиром на более чем десятилетний период эксплуатации за счет использования в них составляющих из закаленной легированной стали с огромным запасом прочности. В качестве дополнительных и основных наполнителей применяются пенополиуретан, латекс, мемори форм, кокосовая койра, войлок.

Применение самых разнообразных основ позволяет получать матрасы в широком диапазоне технических характеристик. В свете этого подобрать что-то под свои требования могут люди с любыми предпочтениями относительно мягкости спального ложа. В каталог включены жесткие, мягкие, умеренно-мягкие, средне-жесткие модели. Для каждого наименования доступен впечатляющий размерный ряд в ориентире на наиболее востребованные среди населения кровати. Наряду со взрослыми товарами присутствуют и детские. Также от производителя Sonum можно приобрести наматрасники из махры, микрофибры, жаккарда в сочетании с такими наполнителями, как ППУ, кокос, латекс, мемори форм. Что касается особенностей поверхностей матрасов, то сегодня в продаже присутствуют пятизонные и семизонные конструкции. Второй вариант более комфортный, обеспечивает должную поддержку буквально каждой части тела. Этот момент позволяет максимально расслабиться во время сна, снять накопившееся за день напряжение.

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