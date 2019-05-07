Компания Spim.ru начала реализацию товаров бренда Sonum.

Сегодня для российских потребителей представлены отличные возможности для грамотного и при этом доступного по цене обустройства спального места. И дело не только в хорошей наполненности рынка товарами соответствующего направления, но и в выходе в свет отечественных производителей, ориентированных на предоставление качественных изделий по приемлемым ценам. Интернет-магазин Spim.ru начал продажи предложений одной из таких организаций, а именно, Sonum. Под этим брендом родом из Иваново выпускаются интерьерные кровати, ортопедические матрасы, а также сопутствующие товары. Вся продукция позиционируется, как приемлемая для людей с любым уровнем достатка.

Благодаря деятельности специалистов Sonum, потребители имеют возможность на разумных условиях приобрести кровати, достойные использования в самых презентабельных интерьерах. Все решения демонстрируют продуманность линий, использование необычных дизайнерских ходов, соответствие существующим модным тенденциям. Ассортимент по ссылке https://spim.ru/shop/bed/sonum/ настолько разнообразен, что не составляет сложности подобрать что-то подходящее для любого пространства, будь оно современным, классическим или каким-либо другим.

Кровати от Sonum отличаются не только ярким дизайном, но и качественным исполнением. Для всех моделей предусмотрено использование металлического основания, призванного обеспечить беспроблемную эксплуатацию на долгие годы. В дополнение к этому применяются такие материалы, как МДФ, ЛДСП. В ряде случаев украшением служат кожаная обивка, текстиль. Преимущественно конструкции снабжены изголовьями самых разнообразных конфигураций: эти элементы придают продукции особую изюминку. Также можно найти товары не только с изголовьями, но и с изножьями. В дополнение к основным товарам производитель выпускает стильные прикроватные тумбы.

Что касается матрасов от ивановской фабрики, то по ссылке https://spim.ru/shop/matras/sonum/ они представлены во всех востребованных сегодня форматах. Наряду с беспружинными моделями присутствуют и пружинные, чье количество упругих элементов находится в диапазоне 250−512 на каждый квадратный метр. В соответствии с используемыми материалами формируется стоимость предложений. Пружинные изделия идут с ориентиром на более чем десятилетний период эксплуатации за счет использования в них составляющих из закаленной легированной стали с огромным запасом прочности. В качестве дополнительных и основных наполнителей применяются пенополиуретан, латекс, мемори форм, кокосовая койра, войлок.

Применение самых разнообразных основ позволяет получать матрасы в широком диапазоне технических характеристик. В свете этого подобрать что-то под свои требования могут люди с любыми предпочтениями относительно мягкости спального ложа. В каталог включены жесткие, мягкие, умеренно-мягкие, средне-жесткие модели. Для каждого наименования доступен впечатляющий размерный ряд в ориентире на наиболее востребованные среди населения кровати. Наряду со взрослыми товарами присутствуют и детские. Также от производителя Sonum можно приобрести наматрасники из махры, микрофибры, жаккарда в сочетании с такими наполнителями, как ППУ, кокос, латекс, мемори форм. Что касается особенностей поверхностей матрасов, то сегодня в продаже присутствуют пятизонные и семизонные конструкции. Второй вариант более комфортный, обеспечивает должную поддержку буквально каждой части тела. Этот момент позволяет максимально расслабиться во время сна, снять накопившееся за день напряжение.