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Компания TKEY DMCC начала IPEO по проекту Tkeycoin

Компанией Tkeycoin произведен запуск IPEO (Initial pre-exchange offer). Эта процедура позволяет инвесторскому пулу максимально выгодно вложить свои средства в активы амбициозного блокчейн-проекта.

Компания TKEY DMCC начала IPEO по проекту Tkeycoin.
Компания TKEY DMCC начала IPEO по проекту Tkeycoin.
Источник фото: компания TKEY DMCC.

По мнению экспертов рынка криптовалют, IPEO Tkeycoin суждено стать одним из главных предложений текущего года. По его окончании оценка компании может составить 105 миллиардов долларов. С 8 по 30 апреля планируется реализовать 10 миллионов активов по цене в 1 доллар. Те инвесторы, которые приобретут Tkeycoin на начальном этапе IPEO, смогут получить высокий доход в предельно сжатые сроки.

В соответствии с условиями IPEO инвесторам будет доступна премиальная бонусная программа. Она позволяет рассчитывать на получение 2−20% дополнительных активов свыше суммы платежа, исходя из объема вложений. Эти привлекательные условия объясняются желанием Tkeycoin оперативно увеличить капитализацию проекта до старта размещения активов на фондовом рынке. Стоит добавить, что по завершении IPEO Tkeycoin произведет официальный листинг на биржах.

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