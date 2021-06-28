Компания «Вкусная жизнь» открыла новый мясной магазин и не планирует останавливаться

Горожане активно заглядывают в фирменную сеть за свежими колбасами и деликатесами и буквально требуют, чтобы сеть увеличивала количество торговых площадей.

В стильном месте и мясо сочнее

«Вкусная жизнь» — сеть мясных магазинов, которая успешно развивается на территории Алтайского края. На текущий момент компания представлена 54 магазинами в Барнауле, Новоалтайске, в ЗАТО Сибирском и в отдаленном алтайском селе Ая.

Не заметить уютный магазин невозможно — большая красная надпись оповестит. Магазины компании всегда находятся в отдельном здании, выполненном в современном стиле. Выглядит живо и свежо — сочетание дерева и стекла приятно глазу, а когда попадаешь внутрь, глаза разбегаются в разные стороны.

Магазин «Вкусная жизнь» Зыкова Дарья

На витринах представлено обилие мясного творчества — более 150 наименований продукции. Здесь можно поживиться свининой, говядиной, курицей, индейкой и даже уникальным мясом марала.

Кроме «сырой» еды в каталоге магазина представлена готовая продукция и полуфабрикаты — колбасы, деликатесы собственного производства, пельмени, манты, вареники от алтайских производителей. Для удобства барнаульцев, которым не терпится «рвануть на шашлыки», в магазине есть специальный отдел с сопутствующим ассортиментом, где можно приобрести уголь, розжиг, напитки, приправы, крупы, маринады и соусы для разных видов мяса.

Магазин «Вкусная жизнь» Зыкова Дарья

Только свое , только родное

Фирменное мясо из магазина «Вкусная жизнь» привыкло к коротким путешествиям благодаря налаженному циклу производства и удобной логистике. Вся продукция поставляется в магазины с убойных предприятий Алтайского края и Республики Алтай.

Анна Гонца,

директор розничной сети:

Наш город активно застраивается новыми жилищными комплексами, и мы в ногу с Барнаулом развиваем сеть магазинов. Мы хотим позиционировать себя как магазин у дома, где всегда есть свежее мясо и готовая продукция. Сейчас наша цель — войти в каждый спальный район, чтобы для каждого покупателя наш магазин был в шаговой доступности. Кроме того, мы всегда готовы пойти покупателю навстречу — зарезервировать товар заранее в магазине по удобному для покупателя адресу.

Одна из особенностей компании «Вкусная жизнь» — постоянная информационная поддержка покупателя. Для этого в штате работает команда специалистов, которые ответят на любой вопрос в социальных сетях, на сайтах отзывов и на горячей линии по телефону 555−640.

Магазин «Вкусная жизнь» Зыкова Дарья

Цели компании вполне осуществимы, когда преданные покупатели, чуть ли не фанаты, об этом просят.

Елена Мельникова,

покупатель:

«Вкусную жизнь» я знаю очень много лет. Когда-то проживала на ул. Георгия Исакова и пользовалась таким магазином. Очень хорошее обслуживание, всегда свежее мясо и приемлемый ценник. Поэтому я очень довольна, что в новом микрорайоне наконец-то открылся магазин. Но у меня есть пожелание, чтобы руководство компании обратило внимание на дома на проезде Северо-Власихинском и открыло точку еще и там.

Новый магазин открылся по адресу Балтийская 116, на пересечении с ул. Сергея Ускова.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».