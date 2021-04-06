Комплекс Агро: инновации и качество определяют наше лидерство

Комплекс Агро — завод-гигант по меркам алтайского рынка сельхозтехники, который входит в ТОП-5 самых крупных российских производителей. Оборудование Комплекс Агро давно завоевало доверие фермеров не только в России, но и за ее пределами. Предлагаем поближе ознакомиться с историей компании и самыми популярными агрегатами, проверенными временем, а также усовершенствованными новинками.

2008−2021: как изменился Комплекс Агро

История компании началась в 2008 году. Сразу после основания Комплекс Агро выступил как официальный дилер компании Amazone. В 2010 году за ним закрепилось дилерство предприятия Sukup. Спустя 6 лет Комплекс Агро открывает в Барнауле собственное производство сельскохозяйственного оборудования.

За всё время работы предприятие достигло мощного успеха:

S производственной базы 2,2 га

S офисных помещений 1727 м²

160 сотрудников в штате

Оборудование , проверенное временем

Сегодня Комплекс Агро под собственным брендом выпускает широкий модельный ряд оборудования для сельского хозяйства — от удобрения почвы до хранения зерна.

Так, модульная колонковая зерносушилка «Алтай» прошлой осенью стала самой востребованной техникой в крае. Отечественная зерносушилка превосходит зарубежные аналоги и подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семена. В 2019 году каталог компании дополнили агрегаты, которые работают не только на газе, но и альтернативных видах топлива: уголь, солома, отходы. Всего более 500 зерносушилок «Алтай» запущено в эксплуатацию в России и странах СНГ.

Конструкторы компании — эксперты в своём деле. Именно они разработали модельный ряд ковшовых элеваторов (Нория) производительностью от 25 до 175 тонн/час. Оборудование можно использовать как в агропромышленном секторе, так и в других сферах переработки (пищевая промышленность, горно-обогатительные комбинаты и т. д.).

С заботой о сельском хозяйстве. Комплекс Агро.

Комплекс Агро — уникальное производство силосов в Сибири

Вы знали об этом? Силосы для хранения зерна от Комплекс Агро оснащены интеллектом, который контролирует состояние зерна. Специальные датчики самостоятельно регулируют необходимый климат, состояние влажности и температуру, что позволяет вовремя предотвратить порчу продукта.

Важно отметить, что инженеры компании проводят детальное обучение сотрудников предприятия заказчика. В ходе которого знакомят с основными технологическими процессами, объясняют тонкости обслуживания и ремонта. Таким образом, после ввода оборудования в эксплуатацию специалисты предприятия полностью готовы к эффективной работе.

Мы готовы масштабироваться

Комплекс Агро активно масштабирует предприятие и наращивает производственные мощности. Не так давно была приобретена производственная база на ул. Попова. Это пространство позволило увеличить количество самых современных сварочных постов еще на 12 единиц и теперь их 32, что открывает новые возможности для предприятия! Именно здесь будет создан дополнительный сборочный участок для жидких комплексных удобрений и ликвилайзеров.

Масштабировался и цех заготовки метала: две новые ленточные пилы уже установлены и готовы к работе. Кроме того, здесь появилась вторая покрасочная камера, два лазерных станка и третий на предприятии гидравлический листогибочный пресс.

Комплекс Агро обладает большим парком токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением, а также пятиосевым универсальным обрабатывающим центром марки Haas.

Пятиосевой универсальный обрабатывающий центр марки Haas. Комплекс Агро. Пятиосевой универсальный обрабатывающий центр марки Haas. Комплекс Агро. Пятиосевой универсальный обрабатывающий центр марки Haas. Комплекс Агро.

И это ещё не всё: вот уже несколько месяцев Комплекс Агро ведёт строительство нового здания на ул. Трактовая. Работы продвигаются быстро, и уже совсем скоро цех примет в свои производственные объятия самое современное оборудование.

Площади компании и количество современного оборудования постоянно растут, так как Комплекс Агро готов вкладываться в своё развитие и добиваться высочайших результатов, сопоставимых с качеством авиационной промышленности.

На сегодняшний день сельскохозяйственное оборудование Комплекс Агро представлено в 26 регионах Российской Федерации и в нескольких странах ближнего зарубежья. Всего более 950 хозяйств, от Заринска до Оренбурга, выбирают именно это барнаульское предприятие, потому что оно производит современное оборудование.

ООО «ТД Комплекс АГРО»

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Никитина, 163, 2 этаж, оф 222

Телефон: +7 (3852) 72-00-45