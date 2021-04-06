Комплекс Агро: инновации и качество определяют наше лидерство

2008−2021: как изменился Комплекс Агро
История компании началась в 2008 году. Сразу после основания Комплекс Агро выступил как официальный дилер компании Amazone. В 2010 году за ним закрепилось дилерство предприятия Sukup. Спустя 6 лет Комплекс Агро открывает в Барнауле собственное производство сельскохозяйственного оборудования.
За всё время работы предприятие достигло мощного успеха:
- S производственной базы 2,2 га
- S офисных помещений 1727 м²
- 160 сотрудников в штате
Оборудование, проверенное временем
Сегодня Комплекс Агро под собственным брендом выпускает широкий модельный ряд оборудования для сельского хозяйства — от удобрения почвы до хранения зерна.
Так, модульная колонковая зерносушилка «Алтай» прошлой осенью стала самой востребованной техникой в крае. Отечественная зерносушилка превосходит зарубежные аналоги и подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семена. В 2019 году каталог компании дополнили агрегаты, которые работают не только на газе, но и альтернативных видах топлива: уголь, солома, отходы. Всего более 500 зерносушилок «Алтай» запущено в эксплуатацию в России и странах СНГ.
Конструкторы компании — эксперты в своём деле. Именно они разработали модельный ряд ковшовых элеваторов (Нория) производительностью от 25 до 175 тонн/час. Оборудование можно использовать как в агропромышленном секторе, так и в других сферах переработки (пищевая промышленность, горно-обогатительные комбинаты и т. д.).
Комплекс Агро — уникальное производство силосов в Сибири
Вы знали об этом? Силосы для хранения зерна от Комплекс Агро оснащены интеллектом, который контролирует состояние зерна. Специальные датчики самостоятельно регулируют необходимый климат, состояние влажности и температуру, что позволяет вовремя предотвратить порчу продукта.
Важно отметить, что инженеры компании проводят детальное обучение сотрудников предприятия заказчика. В ходе которого знакомят с основными технологическими процессами, объясняют тонкости обслуживания и ремонта. Таким образом, после ввода оборудования в эксплуатацию специалисты предприятия полностью готовы к эффективной работе.
Мы готовы масштабироваться
Комплекс Агро активно масштабирует предприятие и наращивает производственные мощности. Не так давно была приобретена производственная база на ул. Попова. Это пространство позволило увеличить количество самых современных сварочных постов еще на 12 единиц и теперь их 32, что открывает новые возможности для предприятия! Именно здесь будет создан дополнительный сборочный участок для жидких комплексных удобрений и ликвилайзеров.
Масштабировался и цех заготовки метала: две новые ленточные пилы уже установлены и готовы к работе. Кроме того, здесь появилась вторая покрасочная камера, два лазерных станка и третий на предприятии гидравлический листогибочный пресс.
Комплекс Агро обладает большим парком токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением, а также пятиосевым универсальным обрабатывающим центром марки Haas.
И это ещё не всё: вот уже несколько месяцев Комплекс Агро ведёт строительство нового здания на ул. Трактовая. Работы продвигаются быстро, и уже совсем скоро цех примет в свои производственные объятия самое современное оборудование.
Площади компании и количество современного оборудования постоянно растут, так как Комплекс Агро готов вкладываться в своё развитие и добиваться высочайших результатов, сопоставимых с качеством авиационной промышленности.
На сегодняшний день сельскохозяйственное оборудование Комплекс Агро представлено в 26 регионах Российской Федерации и в нескольких странах ближнего зарубежья. Всего более 950 хозяйств, от Заринска до Оренбурга, выбирают именно это барнаульское предприятие, потому что оно производит современное оборудование.
ООО «ТД Комплекс АГРО»
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Никитина, 163, 2 этаж, оф 222
Телефон: +7 (3852) 72-00-45