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Конкурс граффити социальной рекламы по налогам проходит в Барнауле

УФНС России по Алтайскому краю совместно с администрацией г. Барнаула приглашает талантливых художников проявить свои способности и принять участие в конкурсе социальной рекламы граффити на темы: «Ваши налоги идут на добрые дела!», «Я плачу налоги!», «Налоги — наш вклад в развитие города!»

Граффити.
Граффити.
СС0

Налоги — базис создания комфортной среды и современной инфраструктуры города, направленной на повышение качества жизни горожан. Проект призван повысить чувство личной ответственности за уровень жизни и состояние социальной сферы города, мотивировать к своевременной уплате налогов.

Авторы лучших работ получат возможность воплощения идеи на площадках города. Всем участникам будут вручены сертификаты и подарки.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и направить совместно с эскизами (фото) граффити в электронном виде до 10 сентября 2021 года по адресу: press-ufns22@mail.ru. Более подробную информацию можно получить по телефонам: (3852) 297−337, 669−678 и на сайте ФНС России


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