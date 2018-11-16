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Консервы, печенье и не только: какие продукты «Пятерочки» получили международные награды за качество

Сразу 14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды престижного международного конкурса «Гарантия качества-2018». Это бренды Fish House, Global Village и «Шарлиз».

14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"

Конкурс проводит Федеральный научный центр пищевых систем РАН при поддержке Совета Федерации РФ. Организаторы подчеркивают: качество в 2018 году — ключ к успеху любого предприятия и одно из приоритетных направлений в экономике страны. Награждение победителей прошло в Совете Федерации.

Стать лауретатом престижного конкурса «Гарантия качества» стремятся многие торговые марки. В этом году заявки на участие подали сразу 89 предприятий пищевой промышленности из 40 регионов России и Казахстана. Всего жюри оценило 384 образца продукции.

Продукты «Пятерочки» завоевали 4 золотых, 7 серебряных медалей и 3 «диплома качества» в категориях «Бакалея», «Фреш» и «Напитки».

Серебряные награды получили сразу несколько видов пастилы «Шарлиз» — с кусочками мармелада, с ванильно-сливочным ароматом и со вкусом банана, а также клюква и ассорти. Кроме того, на втором месте оказался бренд консервированной продукции Global Village с вишневым нектаром, а также Fish House за шпроты в масле из балтийской кильки.

14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Дипломами за качество наградили «Русский» квас, пастилу «Шарлиз» со вкусом крем-брюле и фасоль Global Village красную натуральную.

Лучшими жюри признало продукцию от Fish House: тунца в собственном соку и крабовые палочки, и «Шарлиз» — клубничное и апельсиновое печенье.

Организаторы конкурса отметили, что с 2019 года планируется учредить отдельную номинацию для региональных брендов: это поможет поддержать средний и малый бизнес.

  • Новости компаний

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