Консервы, печенье и не только: какие продукты «Пятерочки» получили международные награды за качество

Конкурс проводит Федеральный научный центр пищевых систем РАН при поддержке Совета Федерации РФ. Организаторы подчеркивают: качество в 2018 году — ключ к успеху любого предприятия и одно из приоритетных направлений в экономике страны. Награждение победителей прошло в Совете Федерации.

Стать лауретатом престижного конкурса «Гарантия качества» стремятся многие торговые марки. В этом году заявки на участие подали сразу 89 предприятий пищевой промышленности из 40 регионов России и Казахстана. Всего жюри оценило 384 образца продукции.

Продукты «Пятерочки» завоевали 4 золотых, 7 серебряных медалей и 3 «диплома качества» в категориях «Бакалея», «Фреш» и «Напитки».

Серебряные награды получили сразу несколько видов пастилы «Шарлиз» — с кусочками мармелада, с ванильно-сливочным ароматом и со вкусом банана, а также клюква и ассорти. Кроме того, на втором месте оказался бренд консервированной продукции Global Village с вишневым нектаром, а также Fish House за шпроты в масле из балтийской кильки.

14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество. Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» 14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество. Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» 14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество. Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» 14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество. Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Дипломами за качество наградили «Русский» квас, пастилу «Шарлиз» со вкусом крем-брюле и фасоль Global Village красную натуральную.

Лучшими жюри признало продукцию от Fish House: тунца в собственном соку и крабовые палочки, и «Шарлиз» — клубничное и апельсиновое печенье.

Организаторы конкурса отметили, что с 2019 года планируется учредить отдельную номинацию для региональных брендов: это поможет поддержать средний и малый бизнес.