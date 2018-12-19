Консолидация электросетевых активов повысит надежность энергоснабжения региона

Одной из задач Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации является сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций (ТСО) и повышение контроля над их деятельностью. Алтайский край — территория, где функционирует наименьшее число ТСО, а значит, нет большой раздробленности в электросетевом хозяйстве. Однако в регионе имеются энергообъекты бесхозные, либо принадлежащие собственнику, который не имеет возможности их содержать и обслуживать. Плохое состояние таких линий электропередачи и подстанций негативно сказывается на надежности энергоснабжения Алтайского края. Именно для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в компании и реализуют программу консолидации. Этот процесс находит положительный отклик не только у Правительства региона, при поддержке которого реализуются мероприятия по консолидации, но и у глав муниципалитетов, которые заинтересованы в том, чтобы на их территории не было перебоев с энергоснабжением.

При передаче сетей в одни руки для жителей упрощаются оплата за потребленные энергоресурсы, подача заявок на технологическое присоединение к сетям. Потребители будут четко знать — кто отвечает за то, чтобы в их домах всегда горел свет, и с кого спросить, если этого по какой-то причине не происходит. Компания, которая имеет мощную техническую базу, вложит во вновь приобретенные сети средства, необходимые для проведения модернизации и реконструкции объектов.

Николай Пантелеев,

директор филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»: