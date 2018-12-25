Конституционный суд предписал изменить закон и принцип оплаты отопления

Конституционный суд вынес постановление в пользу жителей Таганрога и Канаша, которые пожаловались на необоснованное взимание платы за отопление. Гражданам приходилось платить и за основные сети отопления, и за личные газовые котлы, установленные в квартирах. На основании проблемы россиян Конституционный суд предписал изменить действующее законодательство, пишет РБК.

Жители Таганрога и Канаша долго пытались опротестовать двойную оплату. Но все суды завершались не в их пользу: судьи указывали, что механизма отдельного расчета для помещений в многоквартирном доме, которые отключены от центрального отопления, попросту нет.

Конституционный суд отметил, что необходимость платить за личные источники тепла и общедомовые сети ухудшает положение граждан, а также «ведет к нарушению принципов правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод», говорится в постановлении, опубликованном на суда.

Также постановление предписывает пересмотреть решения, принятые по подобным делам.

Ранее Конституционный суд закрепил право граждан платить за отопление по индивидуальным счетчикам, не учитывая ситуации с оплатой услуг ЖКХ соседей.