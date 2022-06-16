Контроль за спиртосодержащими лекарствами усилят в России

Усилением контроля займутся Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росалкогольрегулирование (РАР). Так ведомства будут бороться с окололегальными рынками сбыта.

Спиртосодержащие лекарства в жидкой форме применяют в медицине и ветеринарии. Как правило, в них содержится субстанция этилового спирта.

Как сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков, сейчас РАР не может проследить всю цепочку спиртосодержащих препаратов в системе ЕГАИС, так как формально это не алкоголь, а лекарственный препарат.

«Усиление контроля в этой отрасли нужно, потому что известны случаи использования лекарств в качестве основы при производстве контрафактного алкоголя. Могут проводиться манипуляции с целью сокрытия объемов производства или изменения данных о расходовании спирта», — отметил Жаворонков.

По мнению главы «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова, взрывной рост производства фармацевтической субстанции этанола тоже может свидетельствовать о формировании нелегального рынка сбыта такой продукции.

Аптечный спирт. www.medikforum.ru

«Нелегальная алкогольная продукция обычно производится в ангарах, подвалах и других технических помещениях. Создатели стараются извлечь как можно больше прибыли, потому всячески сокращают расходы. Проще всего подделывать водку — для этого может использоваться ручной труд», — сказал он.

Уточняется, что от контрафактной алкогольной продукции умирают десятки человек в год.