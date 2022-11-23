Корейская косметика: секрет популярности и правила выбора

Корейская косметика на мировом рынке появилась относительно недавно. Всего за несколько лет она «захватила» не только интернет-магазины, но и полки модных бутиков, продающих средства для «красоты». Сейчас такую косметику используют не только обычные женщины, но и звезды мирового масштаба, а также многочисленные бьюти блогеры. Чем же хороша корейская косметика и как ее правильно выбрать, расскажем ниже.

О составе и необычных компонентах

Эффективность любого косметического средства зависит от входящих в его состав «ингредиентов». Корейцы в этом отношении уникальны: инновационные технологии они совмещают с накопленным тысячелетним опытом, выдавая конечный продукт, который действительно «работает».

Фото: ООО Фикси

В основе средств — преимущественно растительные компоненты и экстракты, причем из самых разных частей лекарственных трав и растений, включая кору, листья, цветы, семена и т.д. Чаще других используется китайский лимон, имбирь, прополис, экстракт бамбука, женьшень, кактус, зеленый чай, хлопок и некоторые другие. Нередко применение весьма необычных для европейцев компонентов, например, древесного угля, муцина улиток или икры.

Если перейти от теории к практике, то: корейская косметика эффективна. Подобрать программу можно для любого типа кожи;

Гипоаллергентность подтверждается результатами проводимых испытаний;

есть средства премиум , и те , что относятся к масс-маркету. В целом, же соотношение цены и качества радует;

и те что относятся к масс-маркету. В целом, же соотношение цены и качества радует; использование ингредиентов , которые в процессе нанесения трансформируются и дают максимально заметный эффект.

Важно: если и существует «умная» косметика, то это именно корейская, поскольку многие средства для ежедневного ухода (например, ВВ-крем) содержат в себе активные компоненты, ухаживающие за кожей. Можно подобрать вариант 2 в 1 или даже 5 в 1.

Как выбрать?

Основная особенность косметики из Кореи состоит в ее многоступенчатости. Уходовых этапов минимум 7 (можно выбрать и 12 «шагов» к красоте). Именно постепенное «наслаивание», которое обычно начинается с отшелушивания, а заканчивается нанесением увлажняющих средств с SPF-защитой дает видимый результат. Если говорить о стоимости такого комплекса, то она не слишком высока, поскольку большинство средств многофункциональны и решают не одну, а сразу несколько задач.

Выбор же конкретных средств ничем не отличается от привычного. В первую очередь важно определить тип кожи и выявить проблему, если она есть (жирность, пигментация, расширенные поры или прочее). Если существенных недостатков нет, можно ориентироваться на конкретную цель, например, увлажнение.