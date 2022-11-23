Корейская косметика: секрет популярности и правила выбора

О составе и необычных компонентах
Эффективность любого косметического средства зависит от входящих в его состав «ингредиентов». Корейцы в этом отношении уникальны: инновационные технологии они совмещают с накопленным тысячелетним опытом, выдавая конечный продукт, который действительно «работает».
В основе средств — преимущественно растительные компоненты и экстракты, причем из самых разных частей лекарственных трав и растений, включая кору, листья, цветы, семена и т.д. Чаще других используется китайский лимон, имбирь, прополис, экстракт бамбука, женьшень, кактус, зеленый чай, хлопок и некоторые другие. Нередко применение весьма необычных для европейцев компонентов, например, древесного угля, муцина улиток или икры.
Если перейти от теории к практике, то:
- корейская косметика эффективна. Подобрать программу можно для любого типа кожи;
- Гипоаллергентность подтверждается результатами проводимых испытаний;
- есть средства премиум, и те, что относятся к масс-маркету. В целом, же соотношение цены и качества радует;
- использование ингредиентов, которые в процессе нанесения трансформируются и дают максимально заметный эффект.
Важно: если и существует «умная» косметика, то это именно корейская, поскольку многие средства для ежедневного ухода (например, ВВ-крем) содержат в себе активные компоненты, ухаживающие за кожей. Можно подобрать вариант 2 в 1 или даже 5 в 1.
Как выбрать?
Основная особенность косметики из Кореи состоит в ее многоступенчатости. Уходовых этапов минимум 7 (можно выбрать и 12 «шагов» к красоте). Именно постепенное «наслаивание», которое обычно начинается с отшелушивания, а заканчивается нанесением увлажняющих средств с SPF-защитой дает видимый результат. Если говорить о стоимости такого комплекса, то она не слишком высока, поскольку большинство средств многофункциональны и решают не одну, а сразу несколько задач.
Выбор же конкретных средств ничем не отличается от привычного. В первую очередь важно определить тип кожи и выявить проблему, если она есть (жирность, пигментация, расширенные поры или прочее). Если существенных недостатков нет, можно ориентироваться на конкретную цель, например, увлажнение.