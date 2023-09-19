Корейскую водку из сладкой картошки начали производить в России

Этот алкоголь считается корейской достопримечательностью. Он похож на водку, изготавливается из сладкого картофеля или из зерна, указывает Lenta.ru.

Однако крепость его совсем не 40, а 13 градусов. Во всяком случае, под "таким градусом" алкогольную достопримечательность будут выпускать в России с пятью фруктовыми вкусами.

А рецептуру адаптировали специалисты из Южной Кореи. Планируется, что алкоголь из России поступит на китайский и корейский рынки.

Ранее директор Иткульского спиртзавода рассказал о производстве на Алтае премиальной водки и виски. В 2023 году Иткульский спиртзавод выйдет на уровень безубыточности, что позволит рассматривать варианты дальнейшего инвестирования в производство.