20 сентября
Промышленность Алтая
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Корейскую водку из сладкой картошки начали производить в России

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» начал производить корейский алкогольный напиток соджу, пишет «Коммерсантъ».

Водка.
Водка.
freepik.com/freepic.diller

Этот алкоголь считается корейской достопримечательностью. Он похож на водку, изготавливается из сладкого картофеля или из зерна, указывает Lenta.ru.

Однако крепость его совсем не 40, а 13 градусов. Во всяком случае, под "таким градусом" алкогольную достопримечательность будут выпускать в России с пятью фруктовыми вкусами.

А рецептуру адаптировали специалисты из Южной Кореи. Планируется, что алкоголь из России поступит на китайский и корейский рынки.

Ранее директор Иткульского спиртзавода рассказал о производстве на Алтае премиальной водки и виски. В 2023 году Иткульский спиртзавод выйдет на уровень безубыточности, что позволит рассматривать варианты дальнейшего инвестирования в производство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость