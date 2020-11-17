Корпоративные клиенты банка «Открытие» теперь могут получить банковские гарантии в пользу ФНС

В рамках развития функционала системы «Кредитный конвейер» у корпоративных клиентов банка « Открытие » появилась возможность получения электронных банковских гарантий в пользу Федеральной налоговой службы.

Электронная банковская гарантия — это гарантия, оформленная в виде электронного документа, имеющего равную юридическую силу с гарантией, оформленной на бумажном носителе.

Основное преимущество такого вида гарантии в том, что для ее оформления не требуется посещать офис. Отправка Клиентом всех документов в банк и получение гарантии из банка также осуществляется дистанционно (с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания), что особенно актуально в условиях риска введения карантинных мер.

Сейчас все больше корпоративных клиентов переводят свои операции в «онлайн», полностью или частично, при этом даже общение с государственными органами можно построить дистанционно.

В планах банка автоматизировать предоставление электронных гарантий, которые позволят корпоративным клиентам участвовать в тендерах.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.