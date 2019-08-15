Korter – новый каталог новостроек от популярного бренда Flatfy.

Недавно было принято решение о совершенствовании сервиса и разделении принципиально разных потоков информации. В результате этого появился новый каталог Korter, посвященный новостройкам, застройщикам и всему, что связано с первичным жильем. Flatfy в России также продолжит свое существование в качестве поисковика по объявлениям о продаже квартир на вторичном рынке, а также по аренде недвижимости.
Что такое каталог Korter
Новый каталог недвижимости Korter не будет принципиально отличаться от своего предшественника Flatfy, но станет еще удобнее и понятнее для пользователей. Продуманная навигация позволит быстро попасть в нужный раздел, перейти к полному перечню новостроек, каталогу застройщиков или карте с метками всех стройплощадок в выбранном регионе. Многоуровневые фильтры помогут найти предложение в оптимальной ценовой категории, нужного класса комфорта. С их помощью также можно выбрать не только город, но и район расположения, просматривать дома с нужным сроком сдачи или уже полностью готовые, по пока не распроданные. Возможностей для точного поиска много и это позволит за пару минут сузить количество подходящих предложений до минимума.
Когда все соответствующие заданным фильтру параметрам новостройки найдены, можно ознакомиться с информацией о каждой из них. Для этого достаточно перейти на страницу выбранного жилого комплекса, где представлены:
- Технические характеристики проекта;
- Информация о количестве очередей и сроках строительства;
- Данные об уровне благоустройства, наличию паркингов;
- Много фото, которые помогут оценить жилой комплекс;
- Сведения о квартирах, их метражах и планировках;
- Цены — они постоянно актуализируются, а дату последней проверки можно видеть тут же;
- Текстовое описание;
- Контакты застройщика, ссылка на его официальный сайт или страницу проекта.
Каталог Korter продолжает совершенствоваться и в ближайшее время предложит посетителям новые возможности по анализу и эффективному поиску новых предложений первичного рынка.