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Korter — новый каталог новостроек от популярного бренда Flatfy

Каталог новостроек Korter — все предложения первичного жилья России

Поиск предложений первичного рынка недвижимости теперь стал еще проще, ведь в России появился новый каталог новостроек Korter, созданный авторами известного бренда Flatfy. В России, а также еще в 30 странах мира, Flatfy успешно работает уже несколько лет. Это продуманный для удобства пользователей, современный, многофункциональный сервис, который изначально объединял три направления — первичный и вторичный рынок, а также предложения об аренде.

Korter – новый каталог новостроек от популярного бренда Flatfy.
Korter – новый каталог новостроек от популярного бренда Flatfy.
Источник: Korter

Недавно было принято решение о совершенствовании сервиса и разделении принципиально разных потоков информации. В результате этого появился новый каталог Korter, посвященный новостройкам, застройщикам и всему, что связано с первичным жильем. Flatfy в России также продолжит свое существование в качестве поисковика по объявлениям о продаже квартир на вторичном рынке, а также по аренде недвижимости.

Что такое каталог Korter

Новый каталог недвижимости Korter не будет принципиально отличаться от своего предшественника Flatfy, но станет еще удобнее и понятнее для пользователей. Продуманная навигация позволит быстро попасть в нужный раздел, перейти к полному перечню новостроек, каталогу застройщиков или карте с метками всех стройплощадок в выбранном регионе. Многоуровневые фильтры помогут найти предложение в оптимальной ценовой категории, нужного класса комфорта. С их помощью также можно выбрать не только город, но и район расположения, просматривать дома с нужным сроком сдачи или уже полностью готовые, по пока не распроданные. Возможностей для точного поиска много и это позволит за пару минут сузить количество подходящих предложений до минимума.

Когда все соответствующие заданным фильтру параметрам новостройки найдены, можно ознакомиться с информацией о каждой из них. Для этого достаточно перейти на страницу выбранного жилого комплекса, где представлены:

  • Технические характеристики проекта;
  • Информация о количестве очередей и сроках строительства;
  • Данные об уровне благоустройства, наличию паркингов;
  • Много фото, которые помогут оценить жилой комплекс;
  • Сведения о квартирах, их метражах и планировках;
  • Цены — они постоянно актуализируются, а дату последней проверки можно видеть тут же;
  • Текстовое описание;
  • Контакты застройщика, ссылка на его официальный сайт или страницу проекта.

Каталог Korter продолжает совершенствоваться и в ближайшее время предложит посетителям новые возможности по анализу и эффективному поиску новых предложений первичного рынка.

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