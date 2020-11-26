Кошелек и жизнь: как найти баланс между расходами и желанием жить комфортно

Порой собственных средств на то или иное приобретение может не хватать. Тогда потребительский кредит способен оказать отличную финансовую поддержку. Однако прежде чем взять на себя долговые обязательства, стоит все хорошенько взвесить. Вот несколько правил, которые помогут принять верное решение и не остаться с пустым карманом.

Трезвый подход

В первую очередь стоит определить, насколько сильно вы нуждаетесь в покупке. Стоит ли она того, чтобы «влезать в долги». Остерегайтесь импульсивных покупок. Ведь эмоции от приобретения могут быстро пройти, а кредит останется.

Холодный расчет

Далее стоит соотнести доходы с расходами и определить степень нагрузки на ваш кошелек. Предполагаемый платеж по кредиту должен быть комфортным и не превышать 50% от регулярного ежемесячного дохода.

Принцип разнообразия

Не стоит циклиться на одном банке. Так вы не только повысите вероятность одобрения кредита, но и сможете подобрать наиболее подходящие вам условия. Рынок богат интересными и выгодными предложениями. Однако распыляться на все банки города тоже не стоит. Оптимально отправить заявки в 3−4 банка, предварительно изучив условия кредитования и требования к заемщикам в них.

Отсутствие подводных камней

Вы должны точно знать размер полной переплаты по кредиту и прочие условия. Поэтому при оформлении не стесняйтесь и задавайте больше вопросов: о ставке, комиссии, возможности досрочного гашения, способах оплаты, страховке и т.д.

Следуя этим простым советам, вы точно сможете выбрать самое выгодное предложение и безболезненно погасить кредит, не снижая качество жизни.

А Банк Акцепт как раз снизил ставки на кредиты наличными!

Источник: АО «Банк Акцепт»

Вы можете оформить кредит на любые цели от 8,8% годовых! Для этого необходимо:

заполнить онлайн-заявку на ackept.ru

получить одобрение по СМС

забрать деньги в любом офисе банка

Преимущества:

сумма от 50 до 500 тыс. руб.

срок от 2 до 5 лет

без залога и поручителей

оплата кредита через Интернет-банк

возможно досрочное погашение

А если у вас уже есть один или несколько кредитов, и вы хотите оптимизировать свои расходы по ним, то идеальным решением станет рефинансирование!

Источник: АО «Банк Акцепт»

Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке — от 9,9% годовых в Банке Акцепт!

Преимущества:

объединение нескольких потребительских кредитов разных банков;

уменьшение платежа и/или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;

досрочное погашение.

А для своих действующих клиентов Банк Акцепт снизил ставку по кредитной карте VISA Gold — от 13,2% годовых! Если у вас возникли незапланированные траты, то такая карта, как верный друг, всегда придет на помощь. При этом кроме выгодной ставки у вас будет льготный период, в течение которого не нужно платить проценты!

Преимущества:

лимит по карте до 150 000 руб.

беспроцентный период до 56 дней

безналичный расчет — без комиссии

привязка карты к мобильному приложению и Интернет-банку

СМС-информирование

Кредитование больше не будет для вас больным вопросом, если вы доверитесь Банку Акцепт. Ведь он 30 лет полноценно трудится на благо своих клиентов, и именно поэтому ему доверяют будущее!

Подробности по тел.: 8−800−100−27−34 и на akcept.ru.

Справка

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.