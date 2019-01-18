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Котлы и водонагреватели Ariston лишились дистанционного управления из-за блокировки мессенджера

Попытки заблокировать мессенджер Telegram в России повлияли на работу водонагревателей и котлов компании Ariston с функцией дистанционного управления, сообщает «Яндекс.Маркет».

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Владельцы оборудования пожаловались на сбои в работе приложения Ariston Net в отзывах на продукцию. Производитель ответил, что причина в некоторых заблокированных Роскомнадзором IP-адресах Amazon, которые использует Ariston.

«Это связано с блокировкой IP-адресов мессенджера Telegram Роскомнадзором. На основании требования Генпрокуратуры от 16.04 2018 № 27−31−2018/Ид2971−18, некоторые IP-адреса Amazon, которые используются компанией Ariston, были заблокированы, что привело к ошибкам в работе приложения», — ответили в компании.

Роскомнадзор заблокировал более 20 млн IP-адресов при попытках блокировать работу мессенджера Telegram, который отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, пишет polit.ru.

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