Котлы и водонагреватели Ariston лишились дистанционного управления из-за блокировки мессенджера

Владельцы оборудования пожаловались на сбои в работе приложения Ariston Net в отзывах на продукцию. Производитель ответил, что причина в некоторых заблокированных Роскомнадзором IP-адресах Amazon, которые использует Ariston.
«Это связано с блокировкой IP-адресов мессенджера Telegram Роскомнадзором. На основании требования Генпрокуратуры от 16.04 2018 № 27−31−2018/Ид2971−18, некоторые IP-адреса Amazon, которые используются компанией Ariston, были заблокированы, что привело к ошибкам в работе приложения», — ответили в компании.
Роскомнадзор заблокировал более 20 млн IP-адресов при попытках блокировать работу мессенджера Telegram, который отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, пишет polit.ru.