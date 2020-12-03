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Ковидные госпитали получили кислородную воду

В первые дни декабря в ковидные госпитали г. Барнаула была организована поставка 3,5 тысячи литров воды, обогащенной кислородом. Такая вода произведена по специальной технологии и особенно эффективна при восстановлении после болезней.

Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Архив компании «Легенда жизни»

Таким образом, 7000 бутылочек воды были направлены на поддержание и восстановление здоровья пациентов с легочной недостаточностью.

Вода с добавленной пользой

Кислородная вода насыщает организм кислородом аналогично знакомому с детства кислородному коктейлю. Действенность этого метода восстановления после простудных заболеваний доказана научными исследованиями.

При употреблении кислородной воды клетки крови переносят кислород по организму, снимая последствия кислородного голодания в органах и тканях. Все отличие такого кислорода от вдыхаемого из воздуха состоит в том, что он всасывается в кровь не в легких, функция которых может быть снижена в силу разных причин, а в желудочно-кишечном тракте.

Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Архив компании «Легенда жизни»
Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Архив компании «Легенда жизни»
Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Архив компании «Легенда жизни»
Вода, обогащенная кислородом:
  • насыщает организм кислородом,
  • улучшает самочувствие,
  • повышает жизненный тонус,
  • активизирует восстановительные процессы в организме,
  • снижает недомогание и усталость.

С такой водой легче проходит реабилитация после болезни.

Производитель кислородной воды — компания «Легенда жизни» — для выпуска новинки модернизировала линию водоподготовки. Физиологически полноценная артезианская вода по специальной технологии смешивается с кислородом под давлением, что обеспечивает концентрацию, в 4 раза превышающую стандартное содержание кислорода в воде.

Именно с целью поддержания и восстановления здоровья людей в период пандемии компания начала выпуск данной продукции и ее поставки в ковидные госпитали. С 1 декабря вода, обогащенная кислородом, появилась и в открытой продаже.

Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Ковидные госпитали получили кислородную воду.
Архив компании «Легенда жизни»

Чистая благотворительность

За время пандемии «Легенда жизни» на благотворительной основе поставила более 20 тысяч литров чистой и полезной питьевой воды в пять ковидных госпиталей Барнаула.

Многие коммерческие организации края сегодня стараются помочь пациентам, врачам и учреждениям здравоохранения. И это правильно, ведь наиболее конструктивный путь в борьбе с пандемией — объединение усилий государства, благотворителей, бизнеса и граждан.

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