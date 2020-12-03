Ковидные госпитали получили кислородную воду.

Таким образом, 7000 бутылочек воды были направлены на поддержание и восстановление здоровья пациентов с легочной недостаточностью.
Вода с добавленной пользой
Кислородная вода насыщает организм кислородом аналогично знакомому с детства кислородному коктейлю. Действенность этого метода восстановления после простудных заболеваний доказана научными исследованиями.
При употреблении кислородной воды клетки крови переносят кислород по организму, снимая последствия кислородного голодания в органах и тканях. Все отличие такого кислорода от вдыхаемого из воздуха состоит в том, что он всасывается в кровь не в легких, функция которых может быть снижена в силу разных причин, а в желудочно-кишечном тракте.
- насыщает организм кислородом,
- улучшает самочувствие,
- повышает жизненный тонус,
- активизирует восстановительные процессы в организме,
- снижает недомогание и усталость.
С такой водой легче проходит реабилитация после болезни.
Производитель кислородной воды — компания «Легенда жизни» — для выпуска новинки модернизировала линию водоподготовки. Физиологически полноценная артезианская вода по специальной технологии смешивается с кислородом под давлением, что обеспечивает концентрацию, в 4 раза превышающую стандартное содержание кислорода в воде.
Именно с целью поддержания и восстановления здоровья людей в период пандемии компания начала выпуск данной продукции и ее поставки в ковидные госпитали. С 1 декабря вода, обогащенная кислородом, появилась и в открытой продаже.
Чистая благотворительность
За время пандемии «Легенда жизни» на благотворительной основе поставила более 20 тысяч литров чистой и полезной питьевой воды в пять ковидных госпиталей Барнаула.
Многие коммерческие организации края сегодня стараются помочь пациентам, врачам и учреждениям здравоохранения. И это правильно, ведь наиболее конструктивный путь в борьбе с пандемией — объединение усилий государства, благотворителей, бизнеса и граждан.