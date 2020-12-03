В первые дни декабря в ковидные госпитали г. Барнаула была организована поставка 3,5 тысячи литров воды, обогащенной кислородом. Такая вода произведена по специальной технологии и особенно эффективна при восстановлении после болезней.

Таким образом, 7000 бутылочек воды были направлены на поддержание и восстановление здоровья пациентов с легочной недостаточностью.

Вода с добавленной пользой

Кислородная вода насыщает организм кислородом аналогично знакомому с детства кислородному коктейлю. Действенность этого метода восстановления после простудных заболеваний доказана научными исследованиями.

При употреблении кислородной воды клетки крови переносят кислород по организму, снимая последствия кислородного голодания в органах и тканях. Все отличие такого кислорода от вдыхаемого из воздуха состоит в том, что он всасывается в кровь не в легких, функция которых может быть снижена в силу разных причин, а в желудочно-кишечном тракте.

Ковидные госпитали получили кислородную воду. Архив компании «Легенда жизни» Ковидные госпитали получили кислородную воду. Архив компании «Легенда жизни» Ковидные госпитали получили кислородную воду. Архив компании «Легенда жизни»

Вода , обогащенная кислородом: насыщает организм кислородом,

улучшает самочувствие,

повышает жизненный тонус,

активизирует восстановительные процессы в организме,

снижает недомогание и усталость.

С такой водой легче проходит реабилитация после болезни.

Производитель кислородной воды — компания «Легенда жизни» — для выпуска новинки модернизировала линию водоподготовки. Физиологически полноценная артезианская вода по специальной технологии смешивается с кислородом под давлением, что обеспечивает концентрацию, в 4 раза превышающую стандартное содержание кислорода в воде.

Именно с целью поддержания и восстановления здоровья людей в период пандемии компания начала выпуск данной продукции и ее поставки в ковидные госпитали. С 1 декабря вода, обогащенная кислородом, появилась и в открытой продаже.

Ковидные госпитали получили кислородную воду. Архив компании «Легенда жизни»

Чистая благотворительность

За время пандемии «Легенда жизни» на благотворительной основе поставила более 20 тысяч литров чистой и полезной питьевой воды в пять ковидных госпиталей Барнаула.

Многие коммерческие организации края сегодня стараются помочь пациентам, врачам и учреждениям здравоохранения. И это правильно, ведь наиболее конструктивный путь в борьбе с пандемией — объединение усилий государства, благотворителей, бизнеса и граждан.