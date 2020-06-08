КПК «АС Финанс» ежегодно проводит аудит финансовой и хозяйственной деятельности, анализирует показатели для составления прогнозов на следующий год. Не смотря на нестабильную ситуацию в стране и мире 2019 год для нашего кооператива прошел под эгидой стабильного роста основных показателей.

Так по данным за 2019 год численность пайщиков выросла на 65% по отношению к 2018 году. Портфель сбережений увеличился на 72% по отношению к 2018 году.

В 2019 году на 74% увеличилась валюта баланса. Увеличение валюты баланса логично и закономерно, так как объемы по привлечению денежных средств так же увеличились. Положительный финансовый результат КПК увеличился на 15%. В 2020 году планируем увеличение количества пайщиков до 1600 человек. За 2019 год произошло увеличение паевых взносов на 64%. Резервный фонд кооператива увеличился в 2019 году на 80% по отношению к 2018 году. Собираемость по членским взносам увеличилась на 20%. Портфель выданных займов в 2019 году увеличился на 97%.

Проверка заемщиков проводится особо тщательно. С августа 2019 года в кооперативе начал действовать комитет по займам. Члены которого на основании предоставленных документов, определяют платежеспособность заемщиков, их имущественное и финансовое состояние, платежеспособность как самих заемщиков, так и поручителей. При принятии решения о предоставлении займа учитывается кредитная история в кредитном кооперативе. Принятие решений регламентировалось в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава кредитного кооператива, Положения об органах кооператива. Мы стараемся не допускается резкого увеличения количества принятых сбережений, чтобы не нарушать принятые нормативы и не получить большой разницы между выданными и принятыми денежными средствами. Увеличение процента выданных займов является гарантией сверенного исполнения обязательств и для сберегателей.

Деятельность КПК «АС Финанс» полностью контролируется Центральным банком РФ. Отчетность по денежным средствам кооператив предоставляет в Центральный банк ежемесячно, а отчетность по финансовым нормативам ежеквартально. Финансовые нормативы, по состоянию на 31.12.2019 полностью соответствуют нормам и требованиям Центрального Банка.

Помимо Центрального Банка РФ КПК обязано нести ответственность и перед СРО, в котором состоит. На данный момент кредитный кооператив «АС Финанс» имеет прямое членство в Саморегулируемой организации «Кооперативные финансы», ответственность КПК перед пайщиками застрахована в Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».

Мы по-прежнему стараемся сделать наши программы максимально доступными и привлекательными. Для сберегателей это — стабильно высокий процент на сбережения и надежные гарантии сохранности денег, сезонные акции и бонусные программы, а для заемщиков — быстрота получения заемных средств и небольшое количество запрашиваемых документов.

Информация о предоставляемых кредитных услугах, акциях и программах, а также изменениях и нововведениях регулярно размещалась в средствах массовой информации. Основной программой КПК «АС Финанс», было привлечение денежных средств от пайщиков по договорам личных сбережений, соответственно выдаче займов. Более подробная информация предоставлялась в офисе кооператива в виде буклетов, почтовых рассылок. С целью привлечения новых пайщиков кооператив распространяет календари, визитки. В 2019 году был полностью обновлен сайт КПК «АС Финанс», в сети интернет www.асфинанс-сбережения.рф. На странице расположена полная информация о кооперативе, нормативная и регламентирующая документация по его деятельности, есть информативные калькуляторы для ориентировочного расчета дохода по сбережениям и платежей по займам.

Кредитный кооператив находится в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, принимает активное участие в жизни района, в том числе и посредством спонсорских вливаний.

Кооператив ведет активную социальную политику и участвует в благотворительных проектах. В 2019 году была оказана благотворительная помощь Совету ветеранов педагогического труда, Союзу ветеранов Ленинского района, юношеской футбольной команде по мини футболу, юношеской команде по боксу, детской семейной команде по Киокусенкай, были выделены денежные средства, для приобретения лекарственных препаратов, предназначенных для лечения и реабилитации ДЦП больному ребенку.

КПК по роду своей деятельности не ставит целью получение прибыли, но оставшаяся прибыль по итогам года, пусть даже в таком не большом размере, (в сравнении с оборотами в течении года) означает нормальное, здоровое финансовое состояние КПК.

КПК «АС Финанс»

г. Барнаул, ул. Шумакова, 16-а, оф. 305А, 307.

тел. (3852) 250−075

www.асфинанс-сбережения.рф.

Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО «МОВС» С подробной информацией можно ознакомится в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес до 5 лет, % ставка 9,9% годовых. Минимальная сумма взноса 50 000 руб.

Телефон: 8−800−303−7777