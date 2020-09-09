«Красное и Белое» уже в городе. Досье компании, которая может серьезно потеснить конкурентов в Барнауле

В конце августа сеть «Красное и Белое» открыла два первых магазина в Барнауле. Один — на пересечении улиц Малахова и Взлетной, второй — на улице Гущина за краевым кардиологическим центром. В планах у ритейлера открытие точек в каждом районе, и это вполне может произойти. «К&Б» известна своей агрессивной экспансией. Эксперты отмечают, что таких темпов роста на российском продуктовом рынке не было ни у кого на протяжении 10 лет. Вот почему столь крупный и влиятельный игрок может существенно изменить расстановку сил на Алтае. Altapress.ru собрал досье из всего того, что известно о компании, и рассказываем, как ей удается поддерживать низкий уровень цен и чем она может заинтересовать барнаульцев.

Информация к размышлению

«К&Б» — российская компания-ритейлер, а также одноименная сеть магазинов формата самообслуживания, головной офис которой расположен в Челябинске. Позиционирует себя как «магазин у дома». Работает в десятках регионов страны. За более чем 10 лет своей истории ей удалось выбиться в лидеры рынка благодаря эффективной управленческой политике и низким розничным ценам.

Согласно данным РБК, ассортимент «К&Б» включает в себя порядка 1500 позиций, больше половины приходится на алкогольные напитки. По словам владельца сети Сергея Студенникова, именно эта продукция обеспечивают половину выручки компании — алкоголь (30%) и пиво (20%).

Алкоголь. открытые источники ( CC0)

Основными достоинствами сети эксперты, а также простые потребители называют:

Низкую цену. Как правило , заходя в новый регион компания работает на минимальоной марже , чтобы обеспечить себе быстрый старт.

заходя в новый регион компания работает на минимальоной марже чтобы обеспечить себе быстрый старт. Формат «магазин у дома». Небольшой магазин , в котором есть все самое необходимое , при этом — достойного качества. Покупателям не придется теряться в торговых рядах , а дорога до магазина займет всего пару минут.

в котором есть все самое необходимое при этом — достойного качества. Покупателям не придется теряться в торговых рядах а дорога до магазина займет всего пару минут. Огромное количество акций , розыгрышей призов. Кроме того , у сети имеются дисконтные карты , предоставляющие покупателю скидки и бонусные баллы. Впрочем , сейчас они есть у всех.

розыгрышей призов. Кроме того у сети имеются дисконтные карты предоставляющие покупателю скидки и бонусные баллы. Впрочем сейчас они есть у всех. Помощь при организации праздников. «К&Б» позволяет потребителям рассчитать количество алкогольной и безалкогольной продукции для мероприятия , примерную сумму затрат при покупке в их магазине ( функция «Банкетный калькулятор» на официальном сайте сети).

Алкоголь. Застолье. СС0

Откуда взялась компания?

Открывая свой первый алкомаркет в 2006 году, уральский бизнесмен Сергей Студенников планировал создать крупную сеть розничных магазинов. На тот момент предприниматель имел большой опыт в дистрибуции алкоголя — он занимался сбытом водки еще в 1988 году, когда в стране был тотальный дефицит алкогольной продукции.

Затем, как отмечает сам Студенников, добавились пиво и табак (что на сегодняшний день является фундаментом продаж «К&Б»). Тем не менее, о создании магазина в советские годы речи, конечно же, не было.

В 1990-е предприниматель основал собственный «SPS-холдинг». Он успешно наладил взаимодействие с поставщиками и участниками алкогольного рынка Челябинской области. В разное время «SPS-холдинг» в своем регионе занимался оптовой торговлей алкоголем, пивом, табаком и даже стройматериалами — к примеру, в то время Студенников параллельно развивал сеть строительных супермаркетов «Евроград».

Первый магазин «К&Б» был открыт в 2006 году в городе Копейске Челябинской области. Название сети Студенников объяснял следующим образом: для старшего поколения красное — это вино, белое — водка, а по сегодняшним временам — красное и белое вино соответственно.

Алкоголь.

Рост как на дрожжах

Студенников в интервью неоднократно подчеркивал, что открытие магазина с алкогольной продукцией в 2006 году оказалось крайне удачным проектом. Поскольку именно в то время в стране вводится система ЕГАИС, которая поставила барьер импорту из Грузии и Молдавии, на тот момент главным поставщикам алкоголя в Россию.

Данное ограничение создало дефицит качественного и легального спиртного в продуктовых магазинах. Бизнесмен подчеркивает, что «К&Б» к моменту открытия имело, пожалуй, самое крупное предложение дефицитного товара в стране. Это обеспечило ей быстрый рост — к концу года число точек выросло до 9, еще через год их было уже 64, к декабрю 2014-го — 1712 в 27 регионах России. Кроме того, выручка в сети оказалась в 5 раз выше прогнозируемой.

В 2019 году сеть «К&Б» поднялась на третье место среди российских компаний по скорости роста выручки за последнюю пятилетку (с 2014 по 2018 годы). За это время компания подросла на 540%, ее оборот составил 301 млрд. рублей.

Вино. Алкоголь.

Слияние с «Бристоль» и «Дикси»

В январе 2019 года было объявлено об объединении сети «Красное&Белое» с ее прямым конкурентом «Бристоль» и ритейлером «Дикси» бизнесменов Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Это была очень большая и громкая сделка.

В сентябре 2019 года процедура слияния завершилась, и на Кипре была зарегистрирована новая холдинговая компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед» (49% акций принадлежит Студенникову). Новая компания сегодня владеет более 13 тыс. магазинов, из которых более 8,5 тыс. — магазины «К&Б».

Сейчас «ДКБР» занимает третью строчку рейтинга крупнейших ритейлеров России по размеру выручки.

Согласно данным портала «Моллы», весной 2020 года она владела уже 13.5 тыс. магазинов, а выручка равнялась 450 млрд. рублей (для сравнения, в 2014 году — 55 млрд).

Алкоголь. Бокалы. СС0.

Один из ста богатейших

В апреле 2020 года Сергей Студенников становится долларовым миллиардером. Forbes разместил бизнесмена на 97-й позиции в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020″. Издание оценивало состояние предпринимателя в миллиард долларов

Весьма важный вопрос — многие пытались разбогатеть на алкоголе, но не у всех получилось. Что же такого особенного знает Студенников?

Уралец выделяет три основных источника финансирования своего бизнеса — банки, частные инвестиции и, разумеется, прибыль. При этом публичной информации об инвесторах и крупных кредитах „К&Б“ нет. Поэтому среди ритейлеров до сих пор ведутся споры, как Студенникову удалось создать крупнейшую алкогольную сеть и при этом не залезть долги.

Его кредиторы — Сбербанк и Уралсиб — отмечали низкую задолженность компании даже во время резкого, скачкообразного развития компании. И это были не кредиты.

Вино. Алкоголь. Daniel Lee , CC BY-ND 2.0 , part from original

Источники финансирования бизнесмена называют одной из главных загадок рынка. Издание The Bell, ссылаясь на уральского бизнесмена, который захотел остаться инкогнито, пишет:

„Магнит“, который так же быстро открывался в середине 2000-х, тогда был настолько закредитован, что, не проведи он IPO, то не пережил бы 2008 год. А здесь никаких IPO не было».

За счет чего низкая цена

Одна из основных задач сети — дать покупателю лучшее ценовое предложение, с чем «К&Б», судя по результатам развития, справляется успешно.

Как рассказывал сам владелец, сеть даже столкнулась с давлением других участников рынка из-за своей ценовой политики, поскольку разрушала статус-кво, в котором занимались бизнесом другие поставщики и продавцы.

Алкоголь. СС0.

По мнению экспертов, низкая цена на товар достигается благодаря следующим факторам:

«К&Б» по предоплате получало продукцию с наценкой от дистрибьютора всего в 2−4%. Студенников подчеркивает , что поставщики порой работали в убыток , поскольку им выгоднее было рассчитаться по обязательствам , нежели оказаться банкротом.

что поставщики порой работали в убыток поскольку им выгоднее было рассчитаться по обязательствам нежели оказаться банкротом. открывая магазины в новом регионе , компания продает товар с минимальной маржой , что позволяет сети быстро расти.

компания продает товар с минимальной маржой что позволяет сети быстро расти. компания занимается тщательным мониторингом цен своих конкурентов , от чего напрямую зависит ценообразование товара.

Кроме того, бизнесмен заверяет, что следствием низких цен является грамотное логистическое управление, которое минимизирует издержки. Бизнесмен говорит, что «К&Б» справляется с этой задачей лучше, чем многие конкуренты по отрасли. 85% товара доставляется через распределительные центры и лишь 15% «специфического» товара (к примеру, замороженные продукты) доставляют сами производители.

Еще один важный момент: компания не покупает торговые площади, а берет их в аренду, что позволяет вкладывать ресурсы в развитие. Поэтому площадь магазина «К&Б» в среднем составляет 80−100 квадратов. Под них сеть снимает помещения даже на цокольных этажах, которые подходят далеко не всем ритейлерам.

Алкоголь. Бокалы. СС0.

Некоторые специализированные издания также пишут, что еще одной причиной является то, что компания не берет деньги за ввод товарных позиций в сеть. Но утверждать это на 100% мы не беремся.

Либо продай , либо купи сам

Также особенностью уральской сети является тот факт, что у сотрудников имеется «двойная» мотивация сбыть товар.

Во-первых, сотрудник финансово мотивируется на продажу позиции, от этого будет зависеть его премия.

Во-вторых, если речь идет о товарной позиции, которую компания планирует вывести из оборота, сотрудник компании вынужден ее приобрести за свои деньги, если не сможет продать в установленный срок.

Вино. Алкоголь. СС0.

Сергей Студенников в интервью РБК:

«У сотрудника есть список позиций, которые мы выводим, на которые надо обратить внимание с точки зрения продажи и как можно быстрее обнулить у себя в магазине. Мы, например, говорим: «Вот по этой позиции через три месяца все, что у тебя останется на магазине, ты будешь кушать. Сам или с коллективом магазина».

The Bell пишет, что хотя Студенников отрицал факт выдачи зарплаты в виде непроданного товара, это подтвердил источник издания, нанимавший на работу бывших сотрудников «Красного и Белого».

Философия компании

Миссия компании звучит очень, на первый взгляд, спорно: «Поменять отношение людей к алкоголю». Студенников расшифровывает, что главное привить российским гражданам «культуру потребления алкоголя». Теперь очередь «окультуриваться» дошла до барнаульцев.

В качестве примера культуры потребления: компания отказалась от продажи портвейнов низкого качества. Тем самым «К&Б» исключило из своих потребителей неблагонадежных граждан, а также закрыло доступ к алкогольной продукции, приносящей серьезный вред здоровью потребителей.