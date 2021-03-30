Времена меняются, одни тренды при обустройстве дома сменяют другие, но есть вещи, которые являются константой. Среди таковых — камень в интерьере.

Сегодня рынок полон предложениями использовать искусственный или натуральный камень. Разобраться в том, какая разница между двумя видами такой отделки, помог директор камнеобрабатывающего завода «АРКАДО-ГРАНИТ» Евгений Шевчук.

По его словам, натуральный гранит — это горная порода магматического происхождения. Искусственный же камень — это, скорее, коммерческий ход, нежели реальное содержание данного термина, поскольку под такой формулировкой подразумевается совокупность синтетических материалов на основе полимерных смол и различных наполнителей.

Всему свое место

Очевидно, что в первую очередь, камень в интерьере встречается на кухне для отделки столешницы или подоконников. По словам Евгения Шевчука, выбирая материал, следует обращать внимание на такие характеристики, как стойкость и долговечность, поскольку кухня — это место повышенной влажности с перепадами температур.

Кроме того, по понятным и объективным причинам, столешница подвержена постоянным внешним воздействиям — будь то нож или разлившаяся жидкость.

Натуральный камень — оптимальный выбор для отделки кухни. CC0

Столешницы из искусственного камня, как правило, состоят из ДСП с тонким покрытием из полимерных смол. Ставить на такие поверхности горячий противень или раскаленную сковороду не рекомендуется — скорее всего останутся следы. Не стоит на искусственном камне что-либо резать — очень велик риск «наградить» столешницу царапинами.

Если же говорить о натуральной рабочей поверхности из гранита, то чтобы испортить такую столешницу нужно очень и очень постараться.

Плюс — нельзя забывать про природную красоту данного материала и его экологичность.

Евгений Шевчук,

директор камнеобрабатывающего завода «АРКАДО-ГРАНИТ» Евгений Шевчук:

— Я ни чего не имею против искусственного камня. Это хороший современный материал. Из него получаются отличные барные стойки, ресепшн и многое другое. Но каждый материал хорош на своем месте. На кухне же нам нужен материал, который способен долгие годы выдерживать агрессивную среду. С этой задачей без проблем справляется натуральный гранит. Ведь ни кто не хочет переделывать новый ремонт через 3−5 лет.

Натуральный камень — оптимальный выбор для отделки кухни. CC0

Без разницы в цене

Если же сравнивать цены на натуральный и искусственный камень, то сегодняшняя ситуация на рынке может удивить — настоящий мрамор или гранит, скорее всего, обойдется даже дешевле, чем неприродный аналог.

Дело в том, что цена зависит от месторождения камня. Если оно редкое, пользуется коммерческим успехом, является раскрученным брендом, находится далеко от конечной точки продажи — то цена будет выше. Если же месторождение находится недалеко и добыча камня производится в больших объемах — то и стоимость такого камня будет невысока.

Продукция «АРКАДО-ГРАНИТ» в этом отношении являет собой оптимальное сочетание цены и долговечности. Качество выпускаемых каменных столешниц подтверждается почти 20-летней историей компании.

Евгений Шевчук,

директор камнеобрабатывающего завода «АРКАДО-ГРАНИТ» Евгений Шевчук:

— Поэтому если вы хотите, чтобы стол на вашей кухне всегда был как новенький — лучше натурального гранита вы материала не найдете.

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Справка

Евгений Шевчук — директор камнеобрабатывающего завода «АРКАДО-ГРАНИТ». Предприятие работает в Алтайском крае с 2002 года. Изготавливает предметы интерьера: столешницы подоконники, ступени, камины и другие изделия, а также занимается их монтажом.

ООО «Аркадо-гранит». Юридический адрес: 656063, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 34-д. ОГРН 1062223021816.