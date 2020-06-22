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Красота после пандемии: как сэкономить?

Многие девушки признаются, что после пандемии стали экономить на процедурах красоты и многое стали делать самостоятельно — маникюр, педикюр, маски для лица. Однако есть вещи, которые невозможно сделать без знаний и специального оборудования — это эпиляция.

Именно эпиляция, а не депиляция разрушает волосяные луковицы, из-за чего волосы либо прекращают свой рост либо растут медленнее и тоньше. Видов эпиляции всего 3: электроэпиляция, фотоэпиляция, и эпиляция при помощи лазера. Они практически безболезненны, но дороже, чем просто депиляция или эпиляция воском. Как быть? Рассказывает руководитель салона красоты Екатерина Шинкаренко.

GLADKO Косметология и лазерная эпиляция

Стоимость лазерной или фотоэпиляции на первый взгляд может показаться выше, чем восковой/сахарной. Но это заблуждение, так как лазером вы удалите волосы за 6−10 сеансов с интервалом 2−3 недели. В то время, как воск или шугаринг не избавляют от волос навсегда и вы обрекаете себя на пожизненные визиты каждые 2−3 недели и колоссальные траты.

Соблюдая все рекомендации косметолога, в том числе интервалы между процедурами, а также отказ от шугаринга и воска между процедурами (только бритва) позволяет достигнуть максимального результата, а значит экономите на количестве процедур.

Скидки и акции! В нашем салоне GLADKO мы постоянно проводим акции как для новых, так и для постоянных клиентов, чтобы все могли позволить себе идеально гладкую кожу.

Например сейчас действуют такие спец предложения:

  • Абонемент на глубокое бикини со скидкой — всего 5200 вместо 6240 за 6 сеансов эпиляции.
  • Покупая 1 сеанс эпиляцию на зону глубокого бикини вы получаете 1 сеанс на зону подмышек В ПОДАРОК!

Однако, даже без акций цены в салоне GLADKO весьма демократичные. Например один сеанс эпиляции на зону подмышек всего 250 рублей. А абонемент на 6 процедур за 1200. Кстати, покупка абонемента — это тоже экономия от 20% до 30%!

Кроме того, вы всегда можете воспользоваться рассрочкой и оплатить 50% стоимости абонемента на первом сеансе и ещё 50% на втором.

Если вы приходите на эпиляцию впервые, косметолог обязательно проводит небольшую консультацию, знакомит с процедурой и противопоказаниями.

Записаться на свой первый сеанс эпиляции и консультацию можно по телефону: +7 961 233 66 99

Адрес салона GLADKO: Ленина 127а.
Инстаграм @gladko_salon

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