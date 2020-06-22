Красота после пандемии: как сэкономить?

Многие девушки признаются, что после пандемии стали экономить на процедурах красоты и многое стали делать самостоятельно — маникюр, педикюр, маски для лица. Однако есть вещи, которые невозможно сделать без знаний и специального оборудования — это эпиляция.

Именно эпиляция, а не депиляция разрушает волосяные луковицы, из-за чего волосы либо прекращают свой рост либо растут медленнее и тоньше. Видов эпиляции всего 3: электроэпиляция, фотоэпиляция, и эпиляция при помощи лазера. Они практически безболезненны, но дороже, чем просто депиляция или эпиляция воском. Как быть? Рассказывает руководитель салона красоты Екатерина Шинкаренко.