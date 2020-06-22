Красота после пандемии: как сэкономить?

Стоимость лазерной или фотоэпиляции на первый взгляд может показаться выше, чем восковой/сахарной. Но это заблуждение, так как лазером вы удалите волосы за 6−10 сеансов с интервалом 2−3 недели. В то время, как воск или шугаринг не избавляют от волос навсегда и вы обрекаете себя на пожизненные визиты каждые 2−3 недели и колоссальные траты.
Соблюдая все рекомендации косметолога, в том числе интервалы между процедурами, а также отказ от шугаринга и воска между процедурами (только бритва) позволяет достигнуть максимального результата, а значит экономите на количестве процедур.
Скидки и акции! В нашем салоне GLADKO мы постоянно проводим акции как для новых, так и для постоянных клиентов, чтобы все могли позволить себе идеально гладкую кожу.
Например сейчас действуют такие спец предложения:
- Абонемент на глубокое бикини со скидкой — всего 5200 вместо 6240 за 6 сеансов эпиляции.
- Покупая 1 сеанс эпиляцию на зону глубокого бикини вы получаете 1 сеанс на зону подмышек В ПОДАРОК!
Однако, даже без акций цены в салоне GLADKO весьма демократичные. Например один сеанс эпиляции на зону подмышек всего 250 рублей. А абонемент на 6 процедур за 1200. Кстати, покупка абонемента — это тоже экономия от 20% до 30%!
Кроме того, вы всегда можете воспользоваться рассрочкой и оплатить 50% стоимости абонемента на первом сеансе и ещё 50% на втором.
Если вы приходите на эпиляцию впервые, косметолог обязательно проводит небольшую консультацию, знакомит с процедурой и противопоказаниями.
Записаться на свой первый сеанс эпиляции и консультацию можно по телефону: +7 961 233 66 99
Адрес салона GLADKO: Ленина 127а.
Инстаграм @gladko_salon