Кредитная карта от Альфа-Банка

Крупнейший российский частный банк, что подтверждается постоянным развитием основных банковских показателей. Альфа-Банк задаёт современные тренды развития финансово-банковской структуры и строит сети нового поколения.

Модернизация продуктов и услуг

Более 28 лет на рынке — банк основан в 1990 г. Среди первых запустил мобильный банк. Исходя из основных источников средств для образования активов, размера капитала, кредитного портфеля — крупнейший российский банк, который осуществляет все виды финансовых операций. Занимается финансированием, активами, инвестициями.

Всегда на службе обществу

Банк стремится к достижению лидерства во всех сферах, поэтому занимается поддержкой спорта и культуры и иной благотворительностью для укрепления дружбы между народами, странами и континентами. Осуществляет деятельность, направленную на кризисное регулирование, то есть предотвращает региональные и международные конфликты. А также участвует в акциях и субботниках для сохранения и восстановления окружающей среды, охраны здравоохранения и обеспечения безопасности.

Сто дней свободы от процентов

Сегодня Альфа-Банк предлагает кредитные карты, которые различаются размером кредитного лимита, сроком действия, наличием и длительностью льготного периода, условиями обслуживания и так далее.

Преимущества получения кредитной карты:

наличие кредитного лимита;

применение льготного периода;

снятие денежных средств без комиссии;

моментальное решение;

доставка курьером;

бесконтактная оплата;

выгодная конвертация;

платежи и переводы через «Альфа-Мобайл».

Причем кредитка может способствовать рефинансированию.

Для тех, у кого в другом финансовом учреждении есть кредит, чтобы облегчить выплату или погасить задолженность будет интересна кредитка «100 дней без процентов». Держатель получит 100 дней без процентов на пользование займом, то есть рассрочку на 100 дней.

Как получить кредитную карту

Кредитку можно оформить за считанные минуты в мобильном приложении. При оформлении нужно указать тип карты: Classic, Gold, Platinum. А также Ф.И.О., мобильный телефон, электронную почту, регион получения карты, то есть Алтайский край. Важно указать действующий номер телефона, чтобы получить SMS-уведомление с решением банка. При желании можно заказать доставку карты курьером.

Банк ориентирован на сотрудничество с физическими и юридическими лицами, корпоративными клиентами.

Спектр предоставляемых услуг с каждым годом расширяется, чтобы сделать обслуживание более комфортным и удобным.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.