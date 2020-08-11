Кредитно-документарный портфель ВТБ в Алтайском крае по итогам полугодия превысил 60 млрд рублей

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам 1 полугодия 2020 года достиг 60,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6%. Портфель привлеченных средств за отчетный период прирос на 7% и составил 61,2 млрд рублей.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель по итогам шести месяцев работы вырос на 9% до 42,1 млрд рублей. В структуре портфеля более половины (52%) занимает ипотека (22,1 млрд рублей), прирост по отношению к началу года составил 13%. На втором месте — кредиты наличными, на них приходится 17,5 млрд рублей объема розничного портфеля (+6% с начала года).

Всего за шесть месяцев текущего года ВТБ предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай заемных средств на общую сумму 10,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Наиболее значительный прирост произошел в сегменте ипотечного кредитования: в период с января по июнь объем выдач увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,48 млрд рублей — свыше половины общего объема продаж розничных продуктов. В значительной степени это обусловлено последовательной политикой банка по снижению процентных ставок, а также с развитием программ льготной ипотеки с господдержкой.

Портфель средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов с начала года вырос на 8% и достиг 34,04 млрд рублей.

Кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай на 1 июля 2020 года составил 18,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов по итогам полугодия достиг 27,2 млрд рублей (+7% к началу года).

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

По итогам полугодия мы видим, что принятые меры поддержки позволили предпринимателям преодолеть влияние распространения коронавируса и продолжать свою деятельность. Банк с самого начала их внедрения активно подключился к реализации всех программ: начиная с апреля и до настоящего времени, мы оказали кредитную помощь компаниям среднего и малого бизнеса и жителям региона более чем на 8 млрд рублей. В качестве тренда отмечу и значительный рост интереса со стороны населения к жилищному кредитованию — за первые шесть месяцев около 3,5 тысяч семей приобрели новое жилье. Одним из ключевых факторов, поддержавших спрос на ипотеку в период пандемии, стала программа ипотеки с льготной ставкой 6,5% годовых.

Банк ВТБ (ПАО)