Крепкий бюджетник. Почему Redmi Note 7 стал одним из самых ожидаемых смартфонов

Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил дату старта продаж смартфона Redmi Note 7 в России — они начнутся 28 марта. Интерес у аудитории к этому гаджету очень высокий, хотя он не относится к флагманским смартфонам, которые традиционно притягивают к себе много внимания. Разбираемся в причинах его популярности.

1. Репутация бренда Redmi: баланс цены и качества

Несколько лет назад предшественник Redmi Note 5 признали лучшим бюджетным смартфоном во многих обзорах. У него было хорошее сочетание цены и качества. Китайскому производителю удалось за небольшие деньги предложить аудитории «рабочую лошадку» с оптимальным набором характеристик.

Следующая модификация смартфона Redmi Not 6 Pro не сильно отличалась от предыдущей. У него был расширенный экран, модная тогда «монобровь» и вторая селфи-камера. В версии 2019 года изменения более существенные, но главное достоинство — баланс цены и качества — есть, как и прежде.

Смартфоны Redmi стали настолько самодостаточными, что Xiaomi с 2019 года вывел их в отдельный суб-бренд.

Смартфон Redmi Note 7. xiaomi. shop

2. Достойная камера

Одной из особенностей новинки стала 48-мегапиксельная камера. Разрешение итоговых снимков составит 12 мегапикселей — аппарат объединяет информацию с четырех пикселей в один, чтобы снизить степень цифрового шума. При желании можно снимать и в большом разрешении.

Вторая камера с разрешением 5 мегапикселей нужна для размытия заднего фона в портретном режиме. Xiaomi обещает, что снимки будут четкими и детализированными как при дневном, так и при ночном освещении. Разрешение фронтальной камеры — 13 мегапикселей.

Тесты, проведенные профильными порталами о технологиях, подтверждают высокое качество камеры смартфона. Серьезные нарекания вызвала только съемка видео в темное время суток.

Смартфон Redmi Note 7. xiaomi. shop

3. Производительность и автономность работы

Смартфон работает на чипе Snapdragon 660, объем оперативной памяти может быть 4 или 6 гигабайт (есть «старшая» и «младшая» модель смартфона — как у флагманов), постоянной памяти — 32 или 64 гигабайта.

Постоянную память можно расширить при помощи карт MicroSD. Диагональ экрана составляет 6,3 дюйма, разрешение — FullHD+.

У смартфона емкий аккумулятор на 4000 мАч, производитель обещает автономную работу до 13 часов. Для зарядки у смартфона предусмотрен современный разъем USB-C, и что важно — производитель сохранил отдельное гнездо для наушников. Во многих флагманских моделях его убирают.

4. Неплохой дизайн

Рамки у экрана гаджета по современным меркам широковаты, но в его дизайне отражено несколько трендов. Во-первых, селфи-камеру разместили в каплевидный разрез. Во-вторых, корпус у гаджета стеклянный. Есть несколько расцветок — обычная черная и две цветных (яркий синий и фуксия).

Смартфон Redmi Note 7. xiaomi. shop

5. Привлекательная цена

«Младшая» модель смартфона будет продаваться в России за 13990 рублей. Для имеющихся характеристик это немного. На рынке есть аналогичные по наполнению смартфоны, которые стоят 20−30 тыс. рублей.

Два недостатка Redmi Note 7

Обозреватели отмечают два недостатка, которые не позволяют назвать этот гаджет идеальным. Во-первых, у него нет модуля NFC для бесконтактных платежей вместо банковской карты.

Во-вторых, у смартфона общий разъем для SIM-карты и MicroSD — таким не очень удобно пользоваться, ведь карту нужно периодически доставать.

Для подготовки материала использованы обзоры Ferra.ru, iguides.ru