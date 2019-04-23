Это сухие сливки, которые идеально подходят к кофе, чаю, горячему шоколаду, какао. Их также можно добавлять в молочные супы, каши, блины, соусы, выпечку вместо сухих сливок.
Быстро! Вкусно! Ароматно! 100% изысканный вкус!
Продукт содержит молочные компоненты, поэтому не подходит людям с непереносимостью лактозы.
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Справка
Компания «Алтайпродукт РПК» работает с 2015 года и является надежным производителем и поставщиком заменителей сухих сливок, молока для многих предприятий пищевой промышленности по всей России и за ее пределами.
Она выпускает также:
- заменитель сухих сливок «Бест Крима» (СТМ «Алтайская пенка»);
- сухую смесь «Милка Шейк» для молочных коктейлей со вкусом ванили, клубники, шоколада, сливок;
- заменитель сухого молока «Леди Милка» (СТМ «Алтайская пенка»).
Тел. 8 (3852) 46-13-75
E-mail: arpk2003@mail.ru
Сайт: www.aproduct22.ru