Это сухие сливки, которые идеально подходят к кофе, чаю, горячему шоколаду, какао. Их также можно добавлять в молочные супы, каши, блины, соусы, выпечку вместо сухих сливок.

Быстро! Вкусно! Ароматно! 100% изысканный вкус!

Продукт содержит молочные компоненты, поэтому не подходит людям с непереносимостью лактозы.

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Продукция. Источник: компания «Алтайпродукт РПК». Продукция. Источник: компания «Алтайпродукт РПК».

Справка

Компания «Алтайпродукт РПК» работает с 2015 года и является надежным производителем и поставщиком заменителей сухих сливок, молока для многих предприятий пищевой промышленности по всей России и за ее пределами.

Она выпускает также: