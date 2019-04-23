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«Крима Espresso Bar» — для тех, кто ищет идеальный заменитель сливок в кофе, чай, какао

Компания «Алтайпродукт РПК» выпустила новый продукт «Крима Espresso Bar».

Новый продукт “Крима Espresso Bar”.
Новый продукт “Крима Espresso Bar”.
Источник: компания «Алтайпродукт РПК».

Это сухие сливки, которые идеально подходят к кофе, чаю, горячему шоколаду, какао. Их также можно добавлять в молочные супы, каши, блины, соусы, выпечку вместо сухих сливок.

Быстро! Вкусно! Ароматно! 100% изысканный вкус!

Продукт содержит молочные компоненты, поэтому не подходит людям с непереносимостью лактозы.

Покупайте в сети магазинов «МарияРа»!

Продукция.
Продукция.
Источник: компания «Алтайпродукт РПК».
Продукция.
Продукция.
Источник: компания «Алтайпродукт РПК».

Справка

Компания «Алтайпродукт РПК» работает с 2015 года и является надежным производителем и поставщиком заменителей сухих сливок, молока для многих предприятий пищевой промышленности по всей России и за ее пределами.

Она выпускает также:

  • заменитель сухих сливок «Бест Крима» (СТМ «Алтайская пенка»);
  • сухую смесь «Милка Шейк» для молочных коктейлей со вкусом ванили, клубники, шоколада, сливок;
  • заменитель сухого молока «Леди Милка» (СТМ «Алтайская пенка»).
Компания «Алтайпродукт РПК»

Тел. 8 (3852) 46-13-75

E-mail: arpk2003@mail.ru

Сайт: www.aproduct22.ru


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