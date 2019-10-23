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24 октября
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Потребитель

Криминальное пиво: почему незаконно требовать плату за тару для напитков на розлив

Некоторые продавцы разливных напитков вынуждают покупателя дополнительно оплачивать стоимость тары, но это является нарушением прав потребителей. Рассказываем, куда пожаловать на непутевого продавца и чем ему это грозит.

Пиво и барнаульцы.
Пиво и барнаульцы.
Михаил Хаустов

Согласно п. 35 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства от 19 января 1998 г. № 55, развесные продовольственные товары, к которым относятся и напитки на разлив, продаются в упакованном виде. Покупатель не должен доплачивать за упаковку товара.

Что грозит продавцу?

Как сообщает Роспотребнадзор, за принуждение покупателя оплатить стоимость тары, индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.15 КоАП РФ. Это может повлечь за собой предупреждение или наложение штрафа: на граждан — в размере от 300 до 1,5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Куда можно пожаловаться на действия продавца?

Если при продаже на разлив пива, вина или любого другого товара с вас требуют доплатить за тару, следует указать продавцу, что он нарушает закон. В случае если он продолжит настаивать на оплате стоимости бутылки, можно пожаловаться в Роспотребнадзор. Это можно сделать, например, позвонив на горячую линию или направив письменную жалобу на адрес организации.

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