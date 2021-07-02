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Потребитель

Криворукий предприниматель-мебельщик из Барнаула заплатит тройную сумму за некачественный гарнитур

Жительница Барнаула добилась в суде возврата всей суммы, выплаченной предпринимателю за некачественно сделанную им мебель — кухню. Более того, по решению суда мебельщик заплатит женщине еще штраф и неустойку — общая сумма, которую ему надлежит выплатить, более чем втрое превышает стоимость гарнитура.

Кухня. Ремонт.
Кухня. Ремонт.
Pixabay.com

Что случилось с кухонным гарнитуром

В 2020 году женщина заказала у предпринимателя А. кухонный гарнитур за 64 тыс. рублей. Перечислила ему деньги. Но сразу после установки кухни проявились недостатки.

Три полки оказались короткие, верхний шкаф отличался по длине от нижнего, облицовочная текстура не была приклеена к полкам, шкаф по размерам не соответствовал дизайн-проекту и т.п.

Кухня. Дизайн-проект.
Кухня. Дизайн-проект.
Pixabay.com

Хозяйка попросила «автора» устранить недостатки — увы, тот ничего не сделал. Тогда она написала заявление в полицию. Мужчина приехал к ней домой — но снова ничего не исправил.

В решении суда указано, что после этого покупательница, по ее же словам, направила ему претензию, в которой попросила вернуть деньги. На претензию предприниматель тоже не откликнулся. В итоге она подала иск в суд.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

Что решил суд

На суде недостатки подтвердила экспертиза. С предпринимателя в пользу женщины взыскана не только уплаченная ею сумма (64 тыс. рублей), но и неустойка (64 тыс. рублей), компенсация морального вреда (10 тыс.), штраф (69 тыс.) и госпошлина в доход местного бюджета (около 4 тыс. рублей).

Сам предприниматель в судебных заседаниях не участвовал. Решение вынес Центральный райсуд 17 июня, оно еще не вступило в силу.

Железнодорожный и Центральный районные суды Барнаула.
Железнодорожный и Центральный районные суды Барнаула.
Анна Зайкова

Почему она выиграла

Женщина воспользовалась законом «О защите прав потребителей». Вот о чем он говорит.

  • Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков.
  • Недостатки должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем.
  • Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки не устранены исполнителем. И если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы.
  • За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку.
  • Недостатки в мебели суд признал существенными (полноценно использовать гарнитур невозможно), экспертиза их подтвердила.

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