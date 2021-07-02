Криворукий предприниматель-мебельщик из Барнаула заплатит тройную сумму за некачественный гарнитур

Жительница Барнаула добилась в суде возврата всей суммы, выплаченной предпринимателю за некачественно сделанную им мебель — кухню. Более того, по решению суда мебельщик заплатит женщине еще штраф и неустойку — общая сумма, которую ему надлежит выплатить, более чем втрое превышает стоимость гарнитура.

Что случилось с кухонным гарнитуром

В 2020 году женщина заказала у предпринимателя А. кухонный гарнитур за 64 тыс. рублей. Перечислила ему деньги. Но сразу после установки кухни проявились недостатки.

Три полки оказались короткие, верхний шкаф отличался по длине от нижнего, облицовочная текстура не была приклеена к полкам, шкаф по размерам не соответствовал дизайн-проекту и т.п.

Кухня. Дизайн-проект. Pixabay.com

Хозяйка попросила «автора» устранить недостатки — увы, тот ничего не сделал. Тогда она написала заявление в полицию. Мужчина приехал к ней домой — но снова ничего не исправил.

В решении суда указано, что после этого покупательница, по ее же словам, направила ему претензию, в которой попросила вернуть деньги. На претензию предприниматель тоже не откликнулся. В итоге она подала иск в суд.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Что решил суд

На суде недостатки подтвердила экспертиза. С предпринимателя в пользу женщины взыскана не только уплаченная ею сумма (64 тыс. рублей), но и неустойка (64 тыс. рублей), компенсация морального вреда (10 тыс.), штраф (69 тыс.) и госпошлина в доход местного бюджета (около 4 тыс. рублей).

Сам предприниматель в судебных заседаниях не участвовал. Решение вынес Центральный райсуд 17 июня, оно еще не вступило в силу.

Железнодорожный и Центральный районные суды Барнаула. Анна Зайкова

Почему она выиграла

Женщина воспользовалась законом «О защите прав потребителей». Вот о чем он говорит.