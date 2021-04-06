«Кроношпан» набирает сотрудников в Людиново.

Российский рынок труда ожидает динамичное восстановление, однако ждать этого стоит только после окончания пандемии и снятия ограничений. К такому выводу пришли эксперты. Резкого улучшения ситуации и повышения спроса на рабочую силу пока ждать не приходится.

По прогнозу экспертов портала SuperJob, после завершения «второй волны» активность работодателей вырастет на 15−20% в сравнении с допандемийными показателями. Однако уже сейчас наблюдается динамичное повышение спроса на специалистов в некоторых сферах, например, медицина, IT, производство. Кадровая потребность в реальном секторе особенно заметна в крупных городах и промышленных кластерах, таких как южная экономическая зона, Людиновская площадка. ООО «Кроношпан», предприятие в сфере глубокой деревообработки, открывает набор сотрудников в Людиново. Об этом пишет газета «Людиновский рабочий».

«Кроношпан» — компания, которая непрерывно развивается, адаптируется к текущим рыночным условиям, наращивает производственный потенциал. Это возможно благодаря применению новых технологий, компетентности руководства и профессионализму сотрудников предприятия. Топ-менеджмент «Кроношпан» заинтересован в выстраивании доверительных отношений с работниками. Для сотрудников компании обеспечивают условия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, особенное внимание уделяют своевременной выплате заработной платы.

«Кроношпан» — представитель социально ответственного бизнеса, который реализует социально значимые проекты в регионах присутствия. Предприятие реализует принципы устойчивого развития, в том числе в сфере заботы об окружающей среде. Руководство «Кроношпан» заинтересовано в сокращении углеродного следа компании. Эта задача успешно реализуется путём внедрения принципов экологизации предприятия. Производственные площадки оборудованы системами фильтрации воды и воздуха.

Топ-менеджмент предприятия «Кроношпан» непрерывно вкладывает средства в развитие компании, укрепление производственного потенциала, инвестирует в крупные проекты в регионах присутствия, в том числе и на территории ОЭЗ. При поддержке правительства Калужской области будет реализован уже второй инвестпроект, направленный на укрепление и диверсификацию локальной экономики.