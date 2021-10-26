Кроссоверы японского производства медленнее дорожают, чем европейские и корейские аналоги

Сегодня намного выгоднее покупать японские семилетние кроссоверы, чем машины такого же класса, произведенные в Корее или странах Евросоюза. Такие выводы сделали специалисты популярного ежемесячного обзора Автостат, касающегося мониторинга цен на отечественном рынке подержанных иномарок.

За 9 месяцев текущего года семилетняя Mazda CX-5 по средним оценкам стала дороже на 6%. Если взять кроссовер Toyota RAV4, например, то он подорожал приблизительно на 7%. Что касается Mitsubishi Outlander, то этот автомобиль с начала текущего года прибавил в цене 9%. На столько же подорожал и Nissan Qashqai, который пользуется устойчивым спросом у российских покупателей.

Эксперты авторитетного издания Автостат утверждают, что машины корейского производства дорожают особенно быстро. За семилетние кроссоверы Kia Sportage в текущем году стали просить почти на 10% больше. Hyundai ix35 также ощутимо прибавил в цене (на 11%). Семилетние кроссоверы европейского производства стали стоить еще дороже: Renault Duster — на 12%, Volkswagen Tiguan — на 14%. Как отслеживают цены на рынке подержанных автомобилей?

Агентство Автостат занимается формированием базы данных цен на рынке подержанных машин на протяжении почти 8 лет. Анализ продаж легковых автомобилей охватывает практически все торговые интернет-площадки России. Они на протяжении месяца размещают более 2 млн. объявлений относительно транспортных средств с пробегом.

Выборка осуществляется по уникальному алгоритму агентства с целью избежать некорректного отображения статистики. При формировании результатов не берутся во внимание тюнинговые, новые и транспортные средства, попавшие в ДТП. Не учитываются автомобили, имеющие неопределенный, слишком большой или незначительный пробег, а также машины с неадекватными ценами. Все сомнительные данные, которые могут повлиять на достоверность статистики, полностью исключаются.

Когда выгоднее покупать подержанные автомобили?

Этот вопрос на первый взгляд может показаться второстепенным, однако это далеко не так. Зная на него ответ, можно существенно сэкономить на покупке автомобиля на вторичном рынке. Практика показывает, что большинство подержанных машин продаются преимущественно в весенне-летний период.

Активность торговли в этот период максимальная, вот почему спрос самый высокий. Однако существенно снизить цену вряд ли удастся. Но благодаря сухой ясной погоде можно досконально изучить спрос и предложения, выбрать оптимальный вариант.

Самый благоприятный период для покупки автомобиля на вторичном рынке — осенне-зимний. Никто не хочет месить грязь при температуре воздуха около нуля. Спрос на машины ощутимо падает, от транспортных средств стараются избавиться как можно быстрее. Продавцы скидывают цену, поэтому удается существенно сэкономить.

Самый подходящий момент для покупки автомобиля по очень выгодным ценам на вторичном рынке — предпраздничные дни. Перед Новым годом некоторые продавцы подержанных машин стремятся во что бы то ни стало купить новые транспортные средства. Вот почему они существенно снижают цены. Все рассчитывают на то, что перед праздниками разыгрываются призы, проводятся предпраздничные акции.

Важный совет от специалиста: в зимний период легче определить, насколько хорошо заводится двигатель. Это своего рода тест, после которого выясняется, как работает зажигание. Если мотор зимой запускается без проблем, то с машиной все в порядке.