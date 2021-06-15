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Круглосуточный и удобный: за что клиенты «Алтайэнергосбыта» любят Личный кабинет

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает клиентам решать вопросы с компанией дистанционно и приводит 5 самых очевидных преимуществ круглосуточного бесплатного онлайн-сервиса.

Личный кабинет.
Личный кабинет.
АО "Алтайэнергосбыт"
1
Всё в одном месте

С помощью сервиса можно передать показания счётчика, оплатить электроэнергию, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, проконтролировать начисления и оплаты, проконсультироваться со специалистом.

2
Круглосуточно

ЛКК доступен пользователям дома, на работе и в любом другом месте, где есть выход в интернет, и в любое время суток.

3
Удобно

Интерфейс сервиса очень прост. Также для пользователей были разработаны видеоинструкции по регистрации в Личном кабинете клиента. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте компании: altaiensb.com.

4
ЛКК доступен на компьютере и смартфоне

Кабинетом можно пользоваться на ПК и с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой Алтайэнергосбыт», скачав его на платформах App Store или Google Play.

5
Скидки и бонусы

Кстати, пользуясь ЛКК можно ещё и существенно сэкономить. В нём действует дополнительный сервис — Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком до 30% в таких крупных торговых сетях, как Gloria Jeans, Sela, Остин, Эльдорадо, МВидео, ТЕЛЕ 2, Дочки сыночки, Читай город и других.


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