Крупнейшая барнаульская компания предлагает работу с зарплатой в 70 тысяч рублей

Ведущий холдинг легкой промышленности, группа компаний «БТК» объявила набор сотрудников швейной специальности. На работу приглашаются работники с опытом и без. Компания готова обучать и платить стипендию в 13 тысяч рублей.

Новым сотрудникам гарантируются оформление по трудовому кодексу, «белая» зарплата без задержек, социальные гарантии. Заработок швей «БТК» может доходить до 70 тыс. рублей и выше.

Швейное предприятие «БТК» — это высокотехнологичное производство с современным оборудованием, которое специализируется на производстве качественного текстиля, на разработке и производстве одежды, включая форменное обмундирование, профессиональную одежду для бизнеса, повседневную одежду, одежду для активного отдыха.

Спецодежда. Фото предоставлено ГК «БТК»

Среди клиентов «БТК» — ведущие российские компании, министерства и ведомства России: ЕВРАЗ, Транснефть, Роснефть, Русал, «Аэрофлот — российские авиалинии», ГТК «Россия», «Российские железные дороги», «Газпром газораспределение», «Спортмастер», «Детский мир», министерства и ведомства России.

Качество выпускаемой продукции и масштаб деятельности компании можно легко представить на двух простых примерах: на протяжении уже 8 лет «БТК» производит форму для всех бортпроводников «Аэрофлота» и наземных служб авиакомпании, а также в течение нескольких лет полностью изменила форменное обмундирование вооруженных сил России.

Спецодежда. Фото предоставлено ГК «БТК»

Уже сейчас в холдинге, которое включает в себя 13 фабрик в России и Белоруссии, работают более 7700 сотрудников. Сегодня компания активно расширяет и развивает свое производство в Барнауле, где ищет новых специалистов, готовых расти вместе с ней.

У компании амбициозные планы: в ближайшее время сделать Барнаул лидером легкой промышленности в Сибири. Чтобы увеличить привлекательность вакансий для ищущих работу, за последнее время в холдинге увеличили зарплату на 20% и планирует делать это дальше.

Для «БТК» не впервой успешно реализовывать подобные масштабные проекты. В 2014 году холдинг, инвестировав более 5 млрд рублей, запустил в Ростовской области интегрированное производство по выпуску инновационного текстиля. Сегодня там ежегодно выпускаются миллионы метров тканей и трикотажных полотен, которое закупают ведущие предприятия.