Крупнейших российских ритейлеров заподозрили в завышении цен на ТВ-приставки

ФАС заподозрила ритейлеров «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и DNS в необоснованном завышении розничных цен на ТВ-приставки для приема цифрового телевидения. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Против ритейлеров возбудили уголовное дело.

ФАС провела мониторинг цен на ТВ-приставки по всей стране и проанализировала их изменения за период с июня по декабрь. Ведомство выявило, что цены на приставки различных моделей за этот период менялись по всей стране разнонаправленно. При этом их общий ассортимент расширяется, но сокращается низкий ценовой сегмент приставок стоимостью до 1 тыс. руб. ФАС считает недопустимым необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещание, следует из сообщения ведомства.

Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» заявил «Коммерсанту», что, когда появилась официальная информация о планах и графике перехода на цифровое ТВ-вещание, «М.Видео» и «Эльдорадо» провели специальные закупки бюджетного ассортимента приставок.

В «Юлмарт» пока не получали претензии ФАС, сообщил «Ъ» директор бизнес-направления «Продукт» компании Олег Пчельников. Однако ни о каком сговоре не может быть и речи, настаивает он.

Ранее Минкомсвязь опубликовала график отключения в регионах аналогового вещания федеральных телеканалов. Полностью процесс отключения каналов завершится к июню 2019 года.