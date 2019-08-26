Крупные интернет-провайдеры хотят стать главными на рынке решений для «умных» домов в Барнауле

В обычной барнаульской многоэтажке множество поставщиков услуг: за домофоном следит одна компания, за видеонаблюдением в подъездах другая, за шлагбаумом третья. Но все эти сервисы могут быть целиком цифровыми, работать на базе интернета и облачных технологий, обслуживаться одним оператором. Так видят свою новую роль в многоквартирных домах крупные провайдеры — поставлять только интернет и ТВ им уже мало.

Краткое содержание

Незаметно стали нормой

Операторы связи начали осваивать новый рынок пару лет назад. Происходит это постепенно, с более-менее понятных абонентам и застройщикам услуг — облачного видеонаблюдения и «умных» домофонов. Однако в перспективе они планируют предлагать широкий спектр сервисов как во дворах, так и в квартирах.

Наличием в новостройках сетей интернета уже никого не удивишь, говорит коммерческий директор ГК «Алгоритм» Виталий Тайчер. И даже некоторые цифровые решения вроде «умных» домофонов и видеонаблюдения, по его словам, стали нормой для застройщиков и покупателей нового жилья.

«Умные» дома пока отсутствуют в массовом сегменте застройки в Барнауле, рассказал Роман Клевакин, заместитель директора по маркетингу компании «Жилищная инициатива». По его словам, есть только единичные частные дома и квартиры. Массовому потребителю доступны отдельные элементы — «умные» лампочки, розетки, они продаются в магазинах.

«"Умный» дом в классическом понимании — это прежде всего контроль климата, дистанционное управление электроприборами, освещением в вашей квартире, — поясняет Роман Клевакин. — Это индивидуально, потому предлагать такие решения от застройщика нецелесообразно. Однако все наши дома сегодня вполне «умные»: в них есть интернет, отопление «подстраивается» под погоду, на лестничных клетках ставятся датчики движения, устанавливаются камеры видеонаблюдения".

Недвижимость. Михаил Хаустов

Пилотные проекты

Внедрением «умных» сервисов в многоквартирные дома Барнаула пока занимаются два интернет-провайдера — «Ростелеком» и «Дом.ru» (компания «Эр-Телеком»). Последний планирует до конца 2019 года установить «умные» домофоны в 700 барнаульских подъездах. Часть из них — в новостройки.

«Наши домофоны умеют следить за обстановкой на улице, — рассказывает Евгений Макагонов, директор филиала „Дом.ru“ в Барнауле. — Современные панели подключены к интернету, ведут видеонаблюдение и управляются со смартфона при помощи приложения „Умный Дом.ru“. В нем доступен семидневный видеоархив».

Макагонов отмечает, что у городских жителей есть заинтересованность в установке «умных» домофонов, особенно у молодой аудитории, которая привыкла жить в «диджитал-среде». А в ближайшем будущем компания планирует дать клиентам возможность контролировать протечку воды, газа, отопления, управлять калиткой, шлагбаумом, организовать видеонаблюдение в своей квартире, устанавливать датчики движения.

Камера видеонаблюдения. СС0

«Ростелеком» в конце 2018 года внедрил часть своего комплексного решения «Умный дом» в новостройку «Алгоритма» по адресу ул. Чернышевского, 186. На стадии возведения дома там был реализован проект по управлению домофонами и шлагбаумами.

Сейчас оператор работает с застройщиком по запуску «умных» домофонов сразу в шести элитных жилых комплексах. В этих домах, кроме домашней телефонной трубки и смартфона, для управления домофоном будет действовать видеопанель, которую установит застройщик. Всего до конца года «Ростелеком» планирует завести «умные» услуги в десять новостроек краевой столицы.

Другие операторы (например, ТТК) пока только разрабатывают подобные решения. А МТС тестирует некоторые из них в Ангарске (Татарстан), Новосибирске и Москве — видеонаблюдение, «умная» парковка, «умное» ЖКХ, домофоны и другие.

Мнение Дмитрий Васильев,

технический директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК: На мой взгляд, пока у операторов не сложилась полноценная концепция «умного» дома. Есть много ее элементов: «умные» домофон, шлагбаум, индикаторы протечки труб, но пока эти элементы не собраны в доступную и недорогую систему-конструктор. Предполагаю, что она соберется в течение нескольких лет, но определенные услуги будут набирать популярность раньше. Сейчас элементы «умного» дома не приносят большой доход, но позволяют создавать задел на будущее — в дальнейшем эти элементы будут развиваться, и, возможно, внедрение полноценной системы уже не потребует больших затрат с точки зрения именно развития этих услуг.

Проблемы входа в дома

Операторам существенно комфортнее сотрудничать с застройщиками и делать сети на этапе возведения объекта, чем потом договариваться с управляющими компаниями (УК). Чтобы завести в обжитый дом какую-то услугу, нужно проводить голосование жильцов — это усложняет дело. Нередко управляющие компании злоупотребляют своим положением и требуют с операторов завышенную (по оценке провайдеров) плату за присутствие в доме.

Детская площадка у высотки на Взлётной , 38. Татьяна Кузьмина

«Было много случаев, когда мы в судебном порядке выигрывали право присутствовать своей сетью и оборудованием в домах без оплаты УК, хотя сложности после этого не заканчивались, — рассказала Ирина Белкина, и. о. заместителя директора Алтайского филиала „Ростелекома“. — Начиналось сокрытие ключей от места размещения оборудования и так далее».

По словам эксперта, от УК только и приходится слышать, что «оператор должен». Компании вынуждены подстраиваться под режим их работы, хотя должна быть свобода выбора. «Если жилец дома принял решение о выборе оператора, он должен быть уверен, что может установить себе оборудование или вызвать специалиста для устранения неисправности утром, в обед и вечером — когда ему будет удобно», — говорит Белкина.

По этой причине все свои услуги «Рос­телеком», как и другие провайдеры, старается внедрить на этапе строительства, так как застройщики ведут себя более заинтересованно. Хотя, по словам Ирины Белкиной, они еще не привыкли к тому, что у провайдера можно получить не только интернет, но и другие сервисы вроде домофона или видеонаблюдения. В этом качестве приходится подтверждать свои компетенции.

«Любое внедрение ИТ-решений требует значительных затрат. Сейчас многие операторы внедряют такие решения без должной отдачи, с расчетом на будущее. Но существующие „умные“ решения пока очень разрозненны и не перешли критическую отметку низкой цены, которая стала бы выгодна и жильцам, и операторам», — отмечает Дмитрий Васильев, технический директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК.

По его мнению, развитие «умных» сервисов тормозит непроработанность законодательства: даже уже сделанные инвестиции операторов не защищены от решений собственников или управляющих компаний, принятых впоследствии. Вкладывать большие деньги в инфраструктуру домов с большим сроком окупаемости рискованно, считает он.

Новостройка. Недвижимость. Анна Зайкова

С весны в России обсуждается законопроект, который призван урегулировать отношения между УК и операторами связи. По мнению Васильева, такой закон нужен, чтобы «оператор стал равным партнером, а не просителем».