Крупный вьетнамский фармпроизводитель хочет скупать одуванчики Алтайского края

Вьетнамская фармацевтическая компания NamHa Pharma планирует покупать в Алтайском крае и Горном Алтае сырье для своих препаратов. Иностранцев интересуют лекарственные травы, особенно одуванчик, рассказали altapress.ru в агентстве Meat.Media.

Сергей Бажин, креативный директор Meat. Media, рассказал: в 2018 году Алтайский край посетила большая делегация NamHa Pharma, включая ее генерального директора. Предприниматели изучили природу Алтайского края и познакомились с коллегами. На первом этапе кроме маркетингового исследования они заказали у Meat. Media разработку стратегии закупки и поставок сырья в Вьетнам.

NamHa Pharma хочет покупать брусничник, тысячелистник, сабельник болотный, боровую матку, грушанку крупнолистную и другие растения, а также БАДы алтайских производителей для расширения своего ассортимента.

«Вьетнамцы считают, что Алтайский край — кладовая лечебных трав. Местное сырье очень качественное и они готовы использовать его в своем производстве, — говорит Сергей Бажин. — Они производят БАДы и фармпрепараты для реализации во Вьетнаме, а также поставляют продукцию в США и Европу».

Маркетинговые исследования показали, что Алтайский край потенциально готов поставлять сырье во Вьетнам в больших объемах. «У нас развита сеть оптовых и мелкооптовых фермерских хозяйств, которые выращивают и организуют сбор лекарственных трав. Хотя, конечно, вьетнамскому производителю придется конкурировать с местными компаниями, выпускающими БАДы: они хотят самостоятельно перерабатывать сырье», — продолжает Виталий Маркин, коммерческий директор Meat.Media.

Пока неизвестно, какие именно объемы интересуют вьетнамцев и когда они готовы начать закупку. «Азиаты очень осторожны в выборе партнеров и освоении новых рынков. Тем более, что у NamHa Pharma был неудачный опыт поставок продукции в Санкт-Петербург», — пояснил Виталий Маркин.